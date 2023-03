Sáenz inauguró el Centro de Recuperación Nutricional Infantil de Tartagal

Fue inaugurado en la planta alta de la guardia pediátrica en el hospital Juan Domingo Perón, donde hay seis habitaciones, cocina, sala de estimulación y otras dependencias. Actualmente hay siete pacientes internados y se hace el seguimiento ambulatorio a los que fueron dados de alta.

El acto de inauguración se llevó a cabo durante la mañana, encabezada por el gobernador Gustavo Sáenz. El centro recibió el nombre de Octorina Zamora, en homenaje la referente por los derechos humanos en la provincia y el país, y en particular, por la reivindicación del Estado de los derechos de las mujeres e infancias wichí.

“Es un orgullo estar aquí presente, inaugurar este centro de recuperación nutricional que con tanto esfuerzo lo pedía Octorina, una gran luchadora de toda la vida por los derechos de los más pequeños. Seguramente desde donde ella esté está viendo que su lucha no fue en vano, que lo cumplimos”, manifestó Gustavo Sáenz.

El lugar cuenta con 12 camas distribuidas en seis habitaciones y un consultorio para atención médica y nutricional. Además, se construyó una sala de estimulación para los niños y una sala de estar para los padres.

El Centro también cuenta con cocina propia, baños y lactario, a fin de fomentar y apoyar la lactancia materna. Actualmente hay siete pacientes internados y se hace el seguimiento ambulatorio a los que fueron dados de alta. Además, en este sector se hace control y seguimiento de niños con sobrepeso y obesidad.

Durante al acto también tomó la palabra el ministro de Salud, Federico Mangione, quien señaló que celebró la inauguración de la sala de nutrición de alta complejidad, y agradeció a todas las autoridades que lo hicieron posible.

“No quiero olvidarme de agradecerle al ex ministro Esteban que inició este proyecto. Después de mucho transitar estamos cumpliendo con la palabra del gobernador, queremos federalizar la salud. Vamos a inaugurar una de las mejores salas que va a trabajar en conjunto con la Sala de Santa Victoria. Acá vienen pacientes que necesitan terapia o que están más complicados, vamos a inaugurar uno de los mejores laboratorios del Norte. También va a contar con poli consultorios”, manifestó.

A su turno, el intendente de Tartagal, Mario Mimessi, expresó: “Cuando se inauguran obras como estas es un avance gigantesco a lo que veníamos viviendo en la ciudad de Tartagal. Cuando hacemos hincapié en situaciones como la salud, con la educación, tiene que ver con un gobierno que ha hecho propio un discurso no solamente desde la palabra sino fundamentalmente desde los hechos, tiene que ver con hacer un gobierno federal”.

Mimessi destacó que “desde el primer día que me toca ser intendente, he sentido el acompañamiento absoluto hacia toda nuestra ciudad. Jamás he visto un gobierno provincial tan presente como este, no solamente desde las obras sino con la presencialidad, estar en el territorio”.