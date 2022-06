La última nota a Octorina Zamora: Su preocupación por las "cacerías" a las jóvenes wichí

Gran conmoción causó en la sociedad salteña la noticia de que la reconocida defensora de los derechos de los pueblos originarios, Octorina Zamora, perdió la vida en la madrugada de este miércoles, luego de permanecer internada durante bastante tiempo a raíz de complicaciones en su estado de salud.

En medio del dolor, es inevitable recordar la preocupación que Octorina manifestó en el último contacto que mantuvo con InformateSalta respecto a una problemática muy grave que acontece en el norte salteño con estas “cacerías” de hombres a niñas de comunidades originarias, con la Justicia investigando estos abusos sexuales grupales.

“Hay que hacer un recorrido histórico y ahí veremos las razones de las que pasan estas cosas, hay que ver el abandono total del Estado, organizaciones, instituciones que se debieran ocupar de esto, de la mujer, de niñez y la adolescencia”, aseveró Octorina cuando nuestro medio se contactó con ella para hablar de esta cuestión a la que “nunca se le dio cabida”.

"No podemos permitir que esto siga y destruya a las mujeres, a la juventud"

La dirigente también criticó cuando “se dice que todos somos iguales pero es mentira, los pueblos tenemos otra cultura y realidad, es distinta la realidad del pobre indígena con el pobre no indígena; hoy hablamos del pueblo wichí pero esto es en todos los pueblos”, puntualizó sobre la gravedad.

Algo que la referente dejó en claro en aquella oportunidad es que estas “cacerías” no son algo nuevo ni recientes: “Esto es histórico, yo lo vengo denunciando desde los '80, uno sigue y sigue pero hay muchos casos que se silencian, estos ‘pescadores’ que van a hacer turismo sexual amenazan para que no digan nada, no pueden denunciar”, recalcó su indignación, clamando a la Justicia para que actúe con penas ejemplarse para no permitir que esto siga ocurriendo.

“Te amenazan si decís algo, se aprovechan de la vulnerabilidad, de la miseria en que viven, sobre todo de las comunidades alejadas de los centros, que están a la orilla del río o metidas dentro del Chaco salteño”