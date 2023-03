Fernando Sabag Montiel escribió una nueva carta: “Me quieren hacer desaparecer y echarle la culpa a Macri”

El procesado Fernando Sabag Montiel escribió una nueva carta desde la cárcel de Ezeiza, donde está preso por el intento de asesinato de Cristina Kirchner.

Dijo que quiere ser juzgado por el tribunal que condenó a la vicepresidenta y afirmó: “Me quieren hacer desaparecer y echarle la culpa a Mauricio Macri”.

Esta carta está dirigida a los jueces Andrés Basso, Jorge Gorini y Rodrigo Giménez Uriburu (la anterior tenía como destinatario al fiscal Diego Luciani), a quienes les pide que “tomen la causa” del atentado, en la que está procesado.

Invoca un supuesto habeas corpus y un recurso de apelación ante ellos (algo que procesalmente es inviable) y dice que sus defensores oficiales están “comprados” por Cristina Kirchner.

Según Sabag Montiel, avanza una conspiración en su contra. “Están armando una historia falsa para los medios y me tienen secuestrado y no me dejan comunicarme con nadie ni que reciba visitas”, dijo, pese a que no está incomunicado.

Es la segunda carta de Sabag Montiel desde la cárcel. La primera está fechada el 3 de mayo.

En esta última carta, insiste con que le “robaron” sus tres autos y sus “instrumentos musicales”, y dice que le “rompieron el celular en la PSA”.

También, que “coimearon a Leandro Uliarte, el padre de Brenda Uliarte [su pareja en el momento del ataque, también procesada por el intento de homicidio]”.

”CFK le dio una casa para tenernos secuestrados”, afirmó sobre Leandro Uliarte. Y sostuvo además: “Lo de ‘Revolución Federal’ es falso”.

“Actué solo”

Aunque en la carta incorporada este miércoles al expediente se describe como “incomunicado”, Sabag Montiel habló desde la cárcel con C5N y dijo que “actuó solo” en el ataque a la vicepresidenta.

“Yo lo hice por motu propio, ¿entendés? Están inventando una historia. Actué solo. Con respecto al atentado, sí, y tengo las pruebas acá, [de] que Brenda Uliarte no tiene nada que ver”, sostuvo en la comunicación telefónica que mantuvo desde la cárcel.

Cuando le preguntaron por qué quiso matar a Cristina Kirchner, Sabag Motiel respondió: “Básicamente por la situación del país”.

Después dijo que el arma que usó “estaba cargada” y afirmó: “Tiré el gatillo y el tiro no salió. Tenía cinco balas el arma. Después me plantaron balas en mi casa, que yo no tenía (...). Yo en vez de tirar el pestillo, o sea, imaginate los nervios de estar en un lugar y de tirar la corredera, tiré el pestillo para atrás y cuando tiré el gatillo, no salió el tiro. Porque entre tanto tumulto, tanta gente, estaba nervioso”. /La Nación