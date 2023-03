"Hay que seguir y no dormirse", aseguró Lionel Scaloni

Lionel Scaloni, entrenador de la Selección Argentina, dejó un mensaje claro para el grupo: pidió "no dormirse" luego de la histórica coronación en el Mundial de Qatar 2022. A su vez, palpitó los amistosos frente a Panamá y Curazao en esta fecha FIFA de fines de marzo.

"El fútbol y la vida es esto, seguir continuamente mejorando. Siempre dándole la posibilidad de jugar a los que realmente creamos que están mejor en cada convocatoria. Siempre hay jóvenes que van saliendo. Les daremos la oportunidad si realmente creemos que la tienen que tener. Está claro que hay que seguir y no dormirse", expresó el técnico en una entrevista con El Curubito.

En ese sentido, el oriundo de Pujato afirmó que "no podés estar todos los días pensando en ser campeón del mundo". Y añadió: "No porque ganés vale todo. La vida sigue, hay que continuar, intentando mejorar. Al menos, probarlo. No me pongo a pensar todos los días en eso".

Por otra parte, al ser consultado sobre su premio The Best a mejor entrenador, aseguró que "es importante", aunque le dio más relevancia al trabajo de todo el grupo. "Lo valoro mucho más por el lado grupal. Lo hemos ganado entre todos: cuerpo técnico, jugadores", dijo Scaloni.

El primer partido en Argentina tras el título

Lionel Scaloni palpitó el duelo amistoso de la Selección Argentina contra Panamá, en un Monumental colmado, en lo que será el reencuentro de los jugadores con la gente tras ser campeones del mundo. "Adentro de la cancha, intentamos que lo mismo. Afuera, no sé qué va a haber preparado. Hay que preparar un partido para jugar. Adentro de la cancha pondremos lo mejor. La gente tendrá ganas de ver a sus jugadores, festejar. Es el momento para brindarle a la gente que esté cerca de los jugadores, pero hay que jugar el partido", expresó.