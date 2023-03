Emiliano Durand, en un encuentro con jóvenes: “Nos gusta diseñar juntos la ciudad que viene”

En los salones UTHGRA, ubicados en Mitre 966, el candidato a intendente Emiliano Durand, participó del encuentro “100 jóvenes líderes diseñando la Ciudad con Emiliano”, a través del cual busca conocer sus necesidades y sus ideas para el futuro de Salta.

En diálogo con InformateSalta, detalló que participaron 40 organizaciones de jóvenes, que en distintas mesas, trabajaron por temática, en la elaboración de propuestas para la ciudad que ellos quieren.

“Yo vengo a escucharlos y a decirles que en lo que viene vamos a trabajar juntos. Es importante escuchar y hacer lo que la gente necesita y esto es lo que nosotros venimos haciendo, tratando de recibir propuestas, después uno tiene que saber como hacerlo, como ejecutarlo, porque cuando vos haces cosas sin escuchar lo que la gente necesita, empezás a errar. Nosotros no queremos errar, a nosotros nos gusta diseñar juntos la ciudad que viene. Estoy seguro que vamos a hacer una Salta grande de una vez por todas, donde estas propuestas van a ser parte de nuestro plan de gobierno”, dijo.

En este sentido, aseguró que el mensaje que les quiere dejar es que siempre van a tener con quien hablar, proponer y serán escuchados. “Además, lo que le digo siempre a mis hijos, que no hay atajos, que hay que cuidar, que hay que esforzarse, que hay que persistir. Nosotros vamos a ganar y los vamos a acompañar y vamos a generar las condiciones para que ellos triunfen acá en Salta y no se tengan que ir. Vamos a hacer algo bueno para que en Salta tengan oportunidades y no se tengan que ir, que es lo que más me preocupa”, expresó.

Asimismo, indicó que ciudad se puede mejorar de muchas maneras y puso el ejemplo de los espacios verdes. “En los barrios no hay un lugar donde la gente pueda disfrutar de su barrio, donde se pueda integrar, donde pueda hacer deportes. La gran mayoría de ellos, están abandonados y después van y hacen cosas que la gente allí no necesita. En cada barrio, la necesidad es distinta, vos te tenes que acercar, conocer el barrio, laburar en el barrio y no caer como en un platillo volador, desde otro lugar, a decir acá hacemos esto y después la pifias”, concluyó.