Independiente y Colón se miden en Avellaneda en un partido de urgencias

El encuentro se jugará en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, mañana desde las 19, con el arbitraje de Nicolás Lamolina y televisado por ESPN.

No es bueno el clima en Independiente, no gana desde la primer jornada cuando venció a Talleres en Córdoba y la gente está impaciente. La nueva dirigencia, encabezada por el presidente Fabián Doman, intenta pagar las deudas dejadas por el gobierno de Hugo Moyano, pero el hincha también desea que el equipo gane.

Como si fuera poco Doman manifestó durante la semana "no me gusta ser presidente y que mi equipo no gane hace seis fechas" evidenciando descontento con el ciclo de Leandro Stillitano cargo del equipo, a lo que el DT señaló "No se me cruza por la cabeza irme de Independiente".

Lo concreto es que si el "Rojo" no obtiene un buen resultado ante los santafesinos, el futuro de Stillitano en Avellaneda estaría en duda.

Por eso es prioridad el triunfo para independiente, que solo haría en cambio ante Colón con respecto al equipo que empató contra Barracas, con el ingreso de Luciano Gómez por el expulsado Sergio Barreto.

Colón, dirigido por Néstor Gorosito, reemplazó a Marcelo Saralegui, no ganó aún y suma 10 compromisos sin hacerlo. Perdió los tres primeros encuentros y ahora suma cuatro empates seguidos y el DT no haría cambios.

El "Sabalero" está último y uno de los tres descensos es precisamente para el último lugar de la tabla, situación que comienza a pesar en los jugadores y los hinchas.

En el historial jugaron 75 veces con ventaja de Independiente de 36 triunfo contra 22 y 17 igualdades.

+ Probables formaciones +

Independiente: Rodrigo Rey; Javier Báez, Luciano Gómez, Joaquín Laso y Ayrton Costa; Mateo Baltasar Barcia, Sergio Ortiz, Agustín Mulet y Javier Vallejo; Matías Giménez y Martín Cauteruccio. DT: Leandro Stillitano.

Colón: Ignacio Chicco; Facundo Garcés, Paolo Goltz y Rafael Delgado; Juan Álvarez, Julián Chicco, Stéfano Moreyra y Joaquín Ibañez; Carlos Arrúa, Santiago Pierotti y Jorge Benítez. DT: Néstor Gorosito.

Arbitro: Nicolás Lamolina

VAR: Germán Delfino.

Cancha: Independiente

Hora de inicio: 19:

TV: ESPN Premium.