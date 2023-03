El DT Albo, sobre el clásico: “El equipo entendió como había que jugarlo”

El clásico de la segunda fecha tuvo todas las emociones. El partido fue de ato voltaje, con mucha fricción de ambas partes. A los 14 minutos llegó la polémica. Gimnasia tuvo un tiro libre casi desde el córner que trasformó en gol desde los pies de Walter Busse. El “10” ejecutó directo al arco, y el arquero López Rubio, sacó la pelota. Sin embargo, el asistente Gabriel Gonzales, consideró que la totalidad del esférico había ingresado y convalidó el gol.

Desde ese momento el partido hizo un quiebre. Pasaron unos minutos y en un roce en el área del Albo, expulsaron a Enzo Vargas y Rubén Villareal. El equipo de “Yagui” Forestello tuvo la pelota y estuvo cerca del arco rival, pero le faltó eficacia.

Por su parte Juventud, trató de bajar los decibeles y volver a meterse en el partido, después del golpe anímico que significó el cuestionado gol. Pero no pudo hacer mucho.

Luego en zona de vestuario Rubén Forestello, en diálogo con InforamateSalta se refirió al triunfo y la jugada polémica. “Partido típico de clásico, sin mucho fútbol, con mucho orden ambos equipos. No hubo muchas situaciones de gol. Creo que con las opciones que tuvimos de pelota parada en segundo tiempo, fuimos más claros”, aclaró.

Siguió explicando sobre el gol. ”Lo otro no estoy yo para hacer polémica. Ha pasado algo parecido la semana pasada Pero no tiene nada que ver con el contexto de nosotros, ni el técnico, ni jugadores. No vi nada, no sé, si fue gol o no.”, dijo.

También explicó el desarrollo del partido. “Fue parejo, fue un clásico. Hay que achicar el margen de error, vimos la posibilidad ante el gol y por la expulsión de Villareal. Entendimos el partido de qué manera había que cerrarlo y si bien faltaron minutos hemos logrado esa situación. Pasaron muchas cosas entre la semana como: Arriola no llegó al partido, perdimos velocidad. Tampoco pudimos usarlo a Fabricio Rojas y por eso hay que darles mucho valor a estos tres puntos”, aseguró.

Por último, habló de su rival. “Antoniana es un digno rival, ya lo enfrentamos en un amistoso. Tiene gente muy alta y con mucha fuerza. El equipo entendió como había que jugarlo. Optamos por el orden y modifique el sistema. Nos cerramos bien. Al ingreso de Perillo pronto, sabíamos que evitar los centros y después tuvimos que aumentar un libero, porque los dos delanteros de Juventud son infalibles arriba”, finalizó.