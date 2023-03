Trabajadores de la Ex Palúdica preocupados por dónde trabajarán

Los trabajadores de control de vectores, que desempeñan tareas en la Ex Palúdica fueron notificados por la Municipalidad para que abandonen el lugar en los próximos 45 días debido a que comenzarán obras en el lugar. A pesar de esto, no se les notificó dónde continuarán su trabajo.

En diálogo con SomosSalta la delegada de UPCN, Matilde Juárez comentó que "mientras tanto seguimos trabajando normalmente y la municipalidad nos manda una intimación, nosotros la mandamos a Buenos Aires pero hasta ahora no tenemos ninguna información sobre como continuará nuestra situación".

"Por ahora no tenemos información, si tenemos un predio, pero no está construido, es un baldío. En 45 días no van a hacer un edificio para que trabajemos. Nuestra preocupación es donde vamos a seguir trabajando", finalizó.