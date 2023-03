¡Todavía estás a tiempo! Quedan entradas para River en Salta

A pocas horas de la llegada de River a Salta, donde jugará el próximo sábado, a partir de las 19.10 horas, ante Universidad de Chile, los fanáticos se preparan para recibirlos con bombos y platillos.

Sergio Chibán, secretario de Deportes de Salta, en diálogo con InformateSalta, se refirió a la importancia del evento. “Sabemos que Salta tiene una organización efectiva y eficiente en este tipo de eventos. Toda la gente de la secretaría está trabajando y tratando de minimizar los posibles problemas que van surgiendo para que todo salga lo mejor posible”, dijo.

Sobre el tema de las entradas, contó que todavía hay un remanente en el Estadio Padre Ernesto Martearena, y confirmó que quiénes quieran se pueden acercar a comprarlas. Sobre esto, estimó que durante las primeras horas de la tarde se acabarán.

Al ser consultado sobre qué equipo traerá, si será el titular o suplente, dijo que es todo un interrogante. “Si me preguntás por el de hace 3 semana, vienen todos los titulares, si me preguntás por el del sábado no, y eso es River", expresó.

Por último, aseguró que va a ser un gran partido porque tiene un gran rival, e invitó a los salteños a que se preparen para vivir una gran fiesta futbolística en nuestra provincia.