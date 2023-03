Rodolfo Aredes, el hombre detrás del muñeco Pepito, cumple 80 años

Hoy es el cumpleaños 80 de Rodolfo Aredes el ventrílocuo detrás del muñeco Pepito. Nacido en el seno de una familia circense, dedicó toda su vida a llevarle alegría a chicos y grandes de diferentes puntos de la Provincia de Salta, "me llevó 30 años recorrer todas las escuelas de Salta" contó a InformateSalta.

A veces a pie, otras a mula y unas pocas en helicóptero así recorrió toda la Provincia para llegar a cada escuela y poder llevarle sonrisas a los niños, luego comenzó a acercar donaciones junto con sus shows.

"Yo soy del circo, y la gente en el circo vive de la generosidad de otros", responde Aredes que transmite emociones con cada palabra.

"Cuando tenía 7 años me regalaron soldaditos de plomo y yo los hacía hablar. El representante del circo dijo este es ventrílocuo. Me armaron un muñeco y me mandaron a la pista, esto fue en junio de 1950. Todas las semanas tenía 10 funciones, ya me sentía artista. Cuando mis padres se van del circo yo decido seguir".

Pepito llegaría más tarde, "lo hizo un artista de Callao que quería que una de sus obras hablara me lo regaló en vida y falleció antes de verlo hablar. Quedó conmigo desde el 17 de abril de 1957". Desde ese momento se hicieron prácticamente inseparables.

Cuando comenzó a visitar escuelas comenzó a ver las necesidades de la gente, por lo que de a poco comenzó a llevar ayuda. "Ahora en mis shows yo sorteo un show gratuito, a veces gana una mamá y voy al cumpleaños de su hijo y cuando llego no tienen puertas o ventanas, entonces se las llevo".

Fiel a su espíritu solidario hoy festejará su cumpleaños en La Zanja, un poblado de Chicoana, y llevará juguetes y ropa para los menos de 20 niños del lugar.