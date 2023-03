Walter Wayar: "La única opción clara que tienen los salteños somos nosotros"

El candidato a gobernador por el Frente de Todos, Walter Wayar, señaló que, junto al oranense, Iván Mizzau, constituyen la única opción clara para ganar las próximas elecciones.

“Con el correr de las horas vamos viendo a los dirigentes de Avancemos bajarse de sus candidaturas. No encuentran el rumbo y todavía la campaña no comenzó formalmente. Yo me pregunto, si no logran formar un equipo de trabajo para contarle a los salteños cual es la propuesta, no hay ninguna posibilidad de que gobiernen una provincia”, dijo Wayar y agregó: “Si esta gente llega a las elecciones, será un hecho fortuito. No tienen idea lo que significa la responsabilidad de gobernar”.

Recordó que fue vicegobernador de la provincia durante tres gestiones y que su equipo de trabajo está integrado por jóvenes y profesionales de distintos puntos de la provincia, que saben la Salta que quieren y ya vienen trabajando en ese sentido.

Este fin de semana se conoció que Luciano Acedo Salim, será el candidato a intendente por la capital. Se trata de un joven de 36 años, licenciado en Relaciones Internacionales, especialista en Ciencia y Tecnología, con un Doctorado en Ciencias Económicas.

“Con las noticias de estas últimas horas, es evidente que la única opción clara que tienen los salteños somos nosotros. Hoy, la elección es entre Gustavo Sáenz que ya vimos que no puede gobernar la provincia, y nosotros, que ya demostramos que sabemos cómo hacerlo y que ahora sumamos sangre joven y profesional para complementar nuestra experiencia”, finalizó Wayar.