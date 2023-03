La frase de Messi que hizo reír a todos en el homenaje de la Conmebol

La Selección Argentina fue homenajeada por Conmebol por la conquista de la Copa del Mundo. Como era de esperarse, Lionel Messi tuvo un apartado especial donde hizo reir a todos sobre el final de su discurso.

"Estas copas las voy a guardar en el museo de casa. Te agradezco a vos y a toda la Conmebol por el el reconocimiento de reicén, por el regalo de que venga Sole con este tema que es muy especial para nosotros. Me hace acordar al momento que se la cantó al Diego, que nos la cante a nosotros fue un momento muy lindo", comenzó el astro argentino que recibió una réplica de la Copa del Mundo y la Finalissima.

Siguiendo sobre el gran momento de la Scaloneta: "Estamos viviendo un momento muy lindo, muy especial. Tuvimos la suerte de volver a jugar a la Argentina después de ser campeones y estamos recibiendo muchísimo cariño. Volví muchas veces al país a jugar, pero esta vez, fue diferente a todas y así lo sentimos todos. Nos lo demuestran en todo momento. Como decían antes, hay muchísimas partes del mundo que se pusieron contentos por mí y por traer la Copa a Sudamerica que ya era hora que vuelva a pasar"

"Más allá de todo el cariño que venimos recibiendo, y que ya nos venían dando, creo que no somos concientes de lo que es ser campeones del mundo porque pensamos en lo que se viene, esto es de por vida. Yo estoy realizado con esta, era la que me faltaba, gracias a Dios pude conseguir todo en el fútbol. Le agradecerle a todos mis compañeros, cuerpo técnico, Chiqui que siempre estuvo al lado nuestro para todo lo que necesitábamos", remarcó el ’10’.

Por último, Messi cerró el discurso haciendo reir: "Ahora me queda disfrutar de lo que me quede, como hice toda mi carrera, que no se cuanto será. Amo el ’fulbo’... Algunos se rien por el tema del ’fulbo’".