Salió a la luz el apodo que Jey Mammón le había puesto a Lucas Benvenuto

Tras la denuncia por abuso sexual a un menor a Jey Mammón, el panel de LAM dio a conocer detalles del testimonio que presentó Lucas Benvenuto ante la Justicia. En esa oportunidad, la víctima había revelado detalles sobre la relación que mantuvieron cuando tenía tan solo 16 años.

En medio de la repercusión que tuvo la denuncia hacia el exconductor de Telefé, Ángel de Brito compartió ciertos fragmentos que el joven realizó al momento de denunciar los hechos ocurridos cuando era menor de edad. De acuerdo con lo leído por la figura de LAM, la víctima se conoció con el músico en un boliche.

“Este chico me lleva con Juan como si fuera un regalo”, expresó Benvenuto respecto a la primera vez que vio a Jey Mammón. “Con 15 años pensé que esa cara era de atracción, amor, un amor que siempre había encontrado fuera de casa. Somos un juguete en las manos de esas personas”, comentó en otra parte de la denuncia.

“Me fui con él prácticamente a escondidas, ya que si bien no podía ocultar esa atracción hacia mí también se cuidaba con que lo vieran con un menor”, leyó el conductor de LAM en plena emisión del ciclo.

Sin embargo, nadie se esperaba para conocer el nombre con el que la exfigura de Telefé se refería a él: “Me había puesto un apodo. Me decía Pelusa, porque decía que era como un gatito tierno y suavecito. Él era Sapo, porque era horrible al lado mío”. Con respecto a ello, Ángel de Brito comentó que dicho apodo había sido mencionado por el mismo Mammón en hace varios años en uno de sus tweets.

Roberto Piazza le pidió disculpas a Lucas Benvenuto tras su denuncia a Jey Mammón

Luego de las fuertes acusaciones por parte del diseñador de alta costura, este reflexionó sobre sus palabras. A través de un video, Roberto Piazza pidió disculpas al joven denunciante tras considerar que lo ocurrido entre el exconductor y la víctima había sido “una cagada”.

“Quiero, como víctima, al igual que vos, y como presidente de una fundación contra el abuso sexual infantil, quiero pedirte millones de disculpas si en algún momento dije algo que te haya herido. Los dos estamos en la misma posición”, expresó en un intento de disculparse por sus dichos.

“Los dos estamos solos ante una sociedad y ante un Estado ausente. Ante leyes ausentes y ante gente que habla y critica sin pensar”, continuó.

Por otra parte, Piazza explicó que estos últimos días estuvo “abrumado por tanta nota que me han hecho, dije cosas que no correspondían”. Quiero pedirte disculpas y me pongo a tu entera disposición como persona para que seamos inclusive amigos. Estamos pidiendo lo mismo”.