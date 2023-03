"Nos destroza el alma estar acá, queremos justicia", dijo la familia del peluquero Víctor Córdoba

A través de ElVocero familiares del peluquero Víctor Córdoba, de 27 años, los abogados de los imputados y los fiscales brindaron detalles sobre la primera jornada del juicio desarrollada ayer.

"Nos destroza el alma estar acá, pero tenía que llegar el día. La verdad me sorprendió bastante, vi mucho teatro. Lo que nosotros queremos es saber que pasó ese día y que se haga justicia. Las pruebas, los médicos hablan por sí solos. Acá lamentablemente el que está muerto es Víctor Córdoba mientras ellos pueden defenderse. Estamos en un juicio, queremos que se haga justicia y sobre todo que se sepa que pasó ese día", dijo Estela Velardes familiar y amiga de Víctor.

Por otro lado, el abogado de los imputados sostuvo que aún no tiene una percepción del desarrollo del juicio ya que "estamos en un 30% de él". Consultado sobre la declaración de sus defendidos, comentó que escuchó su versión "y les pedí que la expongan".

"Me parece que los testigos informaron lo que ya se sabía a través de sus declaraciones o informes. Es una familia que no es conflictiva, no es violenta, estar encerrados los está perjudicando. Macarena intentó atentar contra su vida dos veces".

Por otro lado, los fiscales Gómez Amado y Rodríguez López se mantuvieron firmes en esperar la totalidad de las pruebas antes de formular cualquier acusación. En este sentido adelantaron que se espera finalizar el 4 de abril y para ese entonces alrededor de 60 testigos habrían prestado declaración.