El desesperado pedido de una mamá con cáncer: "Tengo hijos chicos, me necesitan"

Es desesperante la situación que vive una paciente con cáncer de mama que necesita una cirugía radical. La mujer manifestó que en la salud privada la derivaron para una operación de urgencia, pero el hospital San Bernardo se niega a realizarla. Familiares y amigos hicieron una manifestación en el nosocomio.

“La doctora Somoza que me atiende me mandó a hacer la cirugía. Yo ya hice la quimioterapia todo el año pasado. Luego me pidió unos estudios y después me derivó para que me hagan la cirugía radical de manera urgente”, contó.

Luego de hacer las consultas con especialista pertinentes, la mujer fue derivada al hospital San Bernardo, donde le pidieron otros estudios. “Me dijeron que tenía que llevar todo al comité de médicos. Después me dijeron que no me pueden operar porque el tumor está muy crecido, que el cáncer está agarrado a una vena en la axila, que me puedo morir desangrada”, contó en Somos Salta.

Según manifestó la paciente, “el doctor Martell me dijo que es inoperable. Me dijo que si me llevan al quirófano puede ser que no salga con vida. También me dijo que podía perder el brazo”.

Con un profundo dolor y la voz quebrada por la angustia, la mujer dijo que teme que el cáncer se ramifique, “puede seguir creciendo. Ya no sé qué hacer, estoy desesperada porque tengo hijos chicos, pienso en ellos, me necesitan, yo los quiero ver crecer”.