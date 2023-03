Le diagnosticaron cáncer de mama, el San Bernardo no quiere operarla y buscan a un privado

Carolina Mamani es una salteña de 43 años a la que en febrero del año pasado le diagnosticaron cáncer. Pasó por dos quimioterapias y su doctora le recomendó una cirugía urgente que debía realizarse en enero. El Hospital San Bernardo postergó la intervención con distintas excusas y hasta la fecha nunca le dieron turno, lo que obligó a toda su familia a solicitar préstamos para realizarla de forma privada. Su doctora detectó el avance agresivo de la enfermedad.

Familiares, amigos y compañeros reclamaron en las puertas de la institución denunciando abandono y exigiendo explicaciones.

En diálogo con InformateSalta el esposo de Carolina, Sixto García comentó: "A mi señora le diagnosticaron cáncer, hizo un tratamiento cada 21 días hacía una quimio que supuestamente era fuerte. Se achicó un poquito el tumor, comenzaron una nueva fase y le hicieron 12 quimios una por semana. Cuando terminamos ese tratamiento en diciembre, el cáncer volvió a crecer y la doctora la derivo a una cirugía urgente".

En este sentido continuó recordando: "Hablamos con el doctor Martell que nos llevó al San Bernardo, nos hizo hacer un par de análisis y nos terminó explicando que él no podía operarla porque estaba agarrado con una vena y era enorme. Hicieron otros análisis, pruebas y todo. Nos dijeron que existe un riesgo de desangrarse en la operación o perder el brazo, él nos ofrecía hacer otra biopsia y ver si se puede achicar con otro tratamiento".

"Fuimos a ver a otro doctor, y nos dice que, si es operable que el brazo se puede hinchar, pero después va a volver a la normalidad. Ese es un médico privado, no sale casi medio millón. Volvimos al San Bernardo, porque ellos dicen que no la pueden operar y otro médico que sí, si es la misma medicina. Tendrían que tener la delicadez de decirnos porque no se puede".

"La única solución que logramos es que nos den un papel escrito que decía que no podían operarla. Quedamos con la duda, porque quizás el otro médico lo hace por la plata", finalizó el hombre afligido por la situación que atraviesa y sin saber como continuará.