Dólar imparable: "Dentro del gobierno se habla de una devaluación", aseguró Julio Moreno

En diálogo con InformateSalta el economista Julio Moreno, comentó que la suba del dólar se debe a "la inestabilidad macroeconómica, la medida está que hizo Massa de cancelar los bonos de los títulos en dólares de las cajas de jubilaciones y parecería que es un fracaso. Son manotazos de ahogado y después por supuesto hay que considerar la falta de reservas toda la gente hoy se está volcando a la compra de dólar porque esta dejando los plazos fijos".

El especialista se permitió sostener que: "Dentro del mismo gobierno se habla de una devaluación, hoy ya las tenemos encubiertas con los distintos tipos de dólar. La realidad concreta es que el gobierno no consigue dólares, no tiene dólares, se van a perder millones de dólares por las sequías y es plata que no va a entrar al país".

"Hay que sumarle la gran deuda que pagamos con títulos públicos argentinos, ósea pesos, que suma una barbaridad. Ya se está hablando de una eventual devaluación importante".

Consultado sobre lo que significaría una devaluación en el país, dijo que se traduciría en más inflación, más pobreza y más desocupación. "Al haber una devaluación, todos los precios valuados a un dólar determinado aumentan en la misma forma. Como los sueldos no acompañan a la devaluación va a haber procesos de recesión, pero en algún momento se tiene que acomodar. No pueden ser los números que tenemos y la cantidad de títulos públicos, son papelitos de colores, a intereses altísimos", agregó.

"El gobierno lo que hace con las políticas de parche es llegar medianamente a las elecciones porque con una inflación del 7% mensual ningún gobierno que yo sepa ha ganado las elecciones. Están esperando llegar lo más que puedan a las elecciones y dejarle todos los ajustes que se tengan que hacer al próximo gobierno, pero creo que es una actitud egoísta".

El panorama no es fácil, inclusive "el Banco Central vende dólares para que no suba, aún más, el precio de este".