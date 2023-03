Denunció acoso de parte de un profesor en la UNSa, habría más casos

El abuso sexual y el acoso en todas sus formas y a cualquier edad como así también en cualquier ámbito hoy son condenados socialmente.

Durante la mañana de este miércoles, conocimos el caso de "acoso sexual" que habría sufrido un alumno de Enfermería en la Sede de la UNSa en Tartagal.

Desde el Centro de Estudiantes de dicha sede, Manuel Moreno, señaló la situación vivida. "Quería que hablen en un box, por ejemplo, en donde el profesor estaba solo y quería verlo al alumno. Nos llegaron comentarios de otros alumnos que no es la primera vez que pasa. Es más, hay relatos desde el 2018 nadie se animaba a denunciar hasta ahora, es el mismo profesor".

En cuanto al alcance de los acosos en distintos casos, el representante del Centro de Estudiantes de Tartagal dijo "Se tiene entendido es que sí, se ponía la carrera de por medio, es más, si un docente está molestando a un alumno de la forma que lo está molestando el alumno se siente presionado con respecto a la materia y con la carrera".

El estudiante pidió contextualizar el caso. "Nosotros recibimos 600 alumnos en la carrera de Enfermería y muchos de nuestros compañeros son de escasos recursos y se ven entre la espada y la pared para seguir con la carrera y ante este tipo de actitudes ellos se ven muy vulnerables y no sabemos si algún alumno accedió ante este docente pero las actitudes dan que venía ya haciendo lo mismo"

"Salieron el testimonio de muchos compañeros que sufrieron esta situación con este docente y no solamente de la carrera, sino también compañeros míos de la carrera de perforaciones, muchas situaciones con el mismo docente, con la misma mala costumbre, es él".

Hay una denuncia concreta en la parte administrativa de la Universidad y esta denuncia permitió que otros chicos se animen y lo hagan.

"Dijeron yo no me animé a denunciarlo por tal o tal motivo, es más, luego de hacer la nota hemos sufrido una serie de aprietes, en donde el alumno también se vio perjudicado, ya que nosotros como Centro de Estudiante tenemos que cuidar la identidad del alumno, no sé en que parte se habrá filtrado el nombre y otros docentes tomaron cartas en el asunto queriendo defender a este docente y realizaron una serie de apriete en la Universidad y muchos chichos se nos acercaron y nos mandaron mensajes contando lo sucedido.

"Dijeron frases como "Manu no voy a ir más al cetro de Estudiantes porque me quiero recibir. Es más los mismos profesores les dijeron en clases a los chicos que no tienen que concurrir al Centro de Estudiante a quejarse, quieren encapsular estos tipos de problemas" dijo por Activa2.

Por último Manuel Moreno, confirmó que el joven que denunció todo "Lo citaron a un box y le dijeron levantá la nota, arregla esto en otro lado y te va ir bien. Todo esta denunciado administrativamente y ante la policía".

Aclaran que el joven no cursa ya con el docente ninguna materia y sin embargo tiene pruebas de el acoso por chats, de los cuales tiene impresión de pantalla.