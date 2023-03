El descargo de Jey Mammón tras denuncia de abuso sexual: "Yo no violé a nadie"

Finalmente, luego de los dichos de Lucas Benvenuto, quien aseguró que fue abusado sexualmente por Jey Mammón cuando tenía 14 años, el humorista y conductor decidió hablar y publicó un descargo en sus redes sociales.

Jey, que fue apartado de su rol como conductor de La Peña de Morfi (Telefe, domingo a las 11.30), compartió un video en su cuenta de Instagram y dio su versión de los hechos.

"Estoy atravesando, quizás, el peor momento de mi vida. Los niveles de angustia que estoy viviendo no los experimenté nunca. Lo que estoy sintiendo no sabía que se podía vivir, no sabía que una persona podía atravesar lo que yo estoy atravesando. Es nuevo para mí. Es por eso que yo hace una semana, más o menos, que yo tengo una necesidad imperiosa de salir a gritar, no a decir, a gritar, quiero salir a gritar por todos lados lo que les voy a decir", comenzó diciendo Jey.

"¿Pero saben qué? No me sale. No puedo, no tengo las fuerzas. Estoy en esta silla y no me puedo parar. Yo no violé, yo no abusé. Yo no drogué a ninguna persona. Jamás, nunca en vida. Ni lo hice ni lo haría", sumó, entre lágrimas.

"Estamos hablando de un nene de 14 años. Esto es lo importante. Ahora, para entender un poco más las cosas yo necesito seguir profundizando", siguió, y detalló el vínculo que mantenía con Benvenuto: "Yo a Lucas lo conozco. Yo no voy a decir 'no sé quién es, lo desconozco'. Lo conozco. A Lucas lo conoció el 25 de abril de 2009. Él dice que me vio en una fiesta y que tenía 14 años. Él en esa fiesta tenía 16 años. En esa fiesta nos conocimos. Intercambiamos algunas palabras. Hay testigos".

Los detalles de la denuncia

En diciembre de 2020, Benvenuto denunció ante la Justicia los abusos que había padecido entre los 14 y los 18 años. Por el paso del tiempo, la acción penal se extinguió y la Justicia sobreseyó al acusado, Juan Martín Rago (46), más conocido como Jey Mammon.

Pasaron menos de tres meses hasta que el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 3 sobreseyó al conductor porque entendió que el delito denunciado había prescripto en 2018. Lucas, por su parte, nunca apeló la resolución, lo que terminó por sepultar su denuncia.

En su denuncia, Lucas contó que conoció, a través de un amigo en común, a Jey cuando él tenía 14 y el conductor, 31. "Recuerdo despertarme en su cama junto a él con marcas en el cuerpo sin entender qué había pasado. Lo que sí se es que fue tierno conmigo en todo momento esa noche, antes de perder la conciencia. Al otro día me levanté, me llamó un taxi y volví a mi casa", señaló en un fragmento de su denuncia. Fuente: (Clarín)