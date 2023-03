Chávez Díaz: “Creo que la actitud del Concejo debe ser mucho más responsable”

Así lo manifestó Josefina Chávez Díaz, actual secretaria de Juventud y Deportes de la Municipalidad de Salta y candidata a concejal del partido presidido por la intendenta Bettina Romero, Salta Nos Une.

InformateSalta dialogó con la funcionaria y le consultó sobre la actual gestión del Concejo Deliberante. “Más allá de la afinidad política, creo que es peligroso no encolumnarse en una gestión que puede tener beneficios para muchos salteños. No es sentarte y defender solamente tu afinidad política porque vos no legislas solamente para el que te votó, vos legislas para todos los salteños”, dijo.

La actual candidata a ocupar una banca agregó: “Creo que no se han analizado proyectos de una manera profunda, en muchos casos se hizo demagogia. Creo que la actitud del Concejo debe ser mucho más responsable, no se legisla para feriantes que han cumplido un plazo de legalidad en el Parque San Martín, se legisla para todos los vecinos. Hay que tratar de ser equilibrados, hay que tratar de escuchar todas las voces”.

Chávez Díaz analizó que defender una postura oficialista sin un sentido crítico no tiene sentido. “Cuando yo estoy convencida de la gestión y el proyecto que represento y la gestión que llevé adelante, estoy convencida que se puede hacer más. Hay mucho más por hacer. Estar sentado en una banca es una gran responsabilidad y lo que espero con esta banca es poder representar el proyecto que creo y defenderlo”, sostuvo.

Sobre la representatividad de las mujeres en las listas electorales, la funcionaria destacó que “El gabinete de Bettina Romero tiene mucha representatividad femenina, y no fue por cupo sino por merecimiento y capacidad. Me siento muy orgullosa de eso”.

Respecto a la reelección de Bettina Romero, Chávez Díaz dijo que se trabaja en eso desde el primer día, “desde salir a tocar las puertas de los vecinos para ver qué necesitan, recorrer las calles, eso se hace desde el principio. Los vecinos valoran mucho la sola presenciaría y la honestidad, y no que prometamos cosas imposibles”.