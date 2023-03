Para Emiliano Durand, LUSAL es deficiente y la municipalidad “controla poco”

Con miras a las elecciones del próximo 14 de mayo, Emiliano Durand, candidato a intendente por el frente “Vamos Salta” que apoya la reelección de Gustavo Sáenz, apuntó duramente contra el servicio de LUSAL, que según dijo, “cumple en el centro y macrocentro” pero en los barrios “lamentablemente hay deficiencia”.

En ese sentido, apuntó contra la municipalidad por la gran cantidad de dinero invertido en el servicio y la preocupante falta de control. “Se paga un montón, y se controla poco, esa es la clave para tener un buen estado municipal, controlar, pero vos para controlar, tenés que laburar en los barrios, ya los tenés que recorrer, no te los tienen que contar”, expresó.

“Un intendente tiene que estar todos los días al lado del vecino y tiene que saber escuchar”

Por otro lado, se refirió a la licitación de las fotomultas, y pidió a la actual jefa comunal, Bettina Romero, “que por favor que no firme el contrato” en medio de la campaña, dejándole la mitad de la recaudación a una empresa privada. “Por un lado suben los impuestos, por otro le ceden a una empresa, por otro te endeudan, y todo tiene que ser siempre antes de una elección”, se quejó.

También criticó la actual gestión por el proyecto de la obra del canal de la Yrigoyen, del que según dijo, poco se sabe. “Si hicieran como debe hacerse, sería para aplaudir pero no pasó por el Concejo Deliberante y lo sacaron a las apuradas y va a endeudar al municipio en los próximos dos años, una deuda que no sabemos cómo se va a gastar”.

“Los vecinos necesitan saber que se hace con su dinero, y empezar a decidir también como se gasta”

También aseguró que “tener una policía urbana sería algo maravilloso”, pero aclaró que no es viable porque el municipio no tiene los recursos. “Tendrías que salir a alquilar un montón de comisarías y comprar móviles, cuando tránsito no tiene móviles, tendrías que tomar más personal, y yo no quiero tomar más personal, yo quiero que el personal que labure en la municipalidad esté reconocido, bien pagado, que tenga posibilidad de capacitarse”, expresó.

“No es posible que cada vez los vecinos tengan que sostener un estado más grande porque siempre terminan subiéndole los impuestos”



A su vez, cuestionó el pésimo estado de las calles y la falta de espacios verdes. “Hay muchos desafíos que tiene Salta, nosotros no nos enceramos atrás de un escritorio a decidir y después le decimos a los vecinos tomen esto, vamos a hacerlo al revés, vamos a construir la Salta grande que queremos”

Por último, sostuvo que está muy contento con la gente que conformó el frente "Vamos Salta". “Es gente muy laburadora, formada, en mi caso, tengo 47 años, hace dos años participé en la política, yo me fui educando y formando y esperé el momento cuando creía que esté preparado, hace 6 años laburo en los barrios, fui recibiendo la experiencia de la gente, y tratando de plasmarla en ideas, hoy creo que estamos listos para ser el cambio que Salta necesita”, concluyó.



