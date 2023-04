¿Qué máquinas se utilizan para hacer ropa deportiva?

Uno de los desafíos más importantes al comenzar a coser y dar forma a piezas textiles y/o técnicas, es entender cuál máquina es mejor para determinados trabajos. En la nota, conocemos la tecnología ideal para las telas deportivas que utilizan los mayoristas, ¡y que pueden servirte si empezás en este negocio!

Conseguir costuras blandas, confiables y uniformes es sin dudas el propósito principal de cualquier especialista en confección de indumentaria deportiva como Dual Power y cualquier otro tipo de tejidos como la lencería.

Y este sentido, la máquina de coser es la herramienta central para hacer la elaboración. Más aun cuando suele suceder que al comenzar a coser notamos que el equipo no es el más indicado para ese trabajo. Algo que se da no siempre por inconvenientes con esta sino por no utilizar la indicada para ese tejido.

Es que, como venimos diciendo, en materia de confección de prendas, hay máquinas versadas para determinadas tareas, algo que también pasa en otros sectores, potenciando la utilidad de estas.

Los usos y características de la máquina de coser para ropa deportiva

Previo a decidirse por una máquina de coser, y tal como hace las fábricas de ropa deportiva, es necesario tener claro algunos conceptos fundamentales como los siguientes:

En qué se va a usar el equipo. Esta pregunta remite a qué tipo de ropa va a confeccionarse: si será deportiva, de punto, lencería, etc. Si se utilizará una maquina doméstica o industrial podrá variar. Esto es importante porque de su rendimiento saldrá o no el objetivo impuesto.

Cuál será la periodicidad de uso. Existen modelos para cada demanda como la personal o profesional. Por eso, conviene establecer de antemano si la frecuencia será alta o baja, de acuerdo al emprendimiento. Si apenas coserás, un equipo casero es el más indicado, mientras que si crearás a diario, una más profesional de taller es esencial para conseguirlo.

¡Llegó el momento! Esta es la mejor máquina para confección deportiva

La máquina estilo collarín o collaretas interlock es una de las favoritas del taller especializado por su nivel de especialización a la alta demanda y grado de detalle que tienen los tejidos para el ejercicio físico.

Este equipo de puntada de cadeneta permite trabajar hasta cinco hilados a la vez y es perfecto para clientes que optan por trabajar materiales livianos y medianos como la fabricación de prendas deportivas e hilos de nylon y algodón.

Con funciones especiales para dobladillos y costuras dobles y planas, se adapta perfectamente al tejido de punto como la lycra, permitiendo la realización de muchas prendas para el libre movimiento, como mallas, calzas, shorts y musculosas y tops. Además, se usa mucho en ropa interior y de baño.

Definitivamente, esta máquina de vanguardia es uno de los grandes secretos de quienes cosen prendas deportivas al por mayor, potenciando las virtudes de la tela deportiva.