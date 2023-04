“Fingen demencia”: el letal video que deja al descubierto a Jey Mammón

El escándalo de la denuncia contra Jey Mammón por abuso sexual parece no tener fin. En medio de la discusión, el ambiente artístico está shockeado con las repercusiones de este caso. Y muchos dicen no saber nada.

Pero el archivo no miente, y Ángel de Brito encontró un video muy revelador. Aunque el conductor está de vacaciones, subió a las redes un clip de una de las personas cercanas a Jey Mammón que dijo estar sorprendida con la noticia: Nazarena Vélez.

La panelista lo trató de “monstruo” y “pederasta”, pero su indignación no tenía justificación, porque ella ya sabía lo que sucedía, y nunca dijo nada. Por eso el video de 2012 alborotó las redes sociales.

En su programa de entonces, Bien de Verano, de Brito le consultaba a Nazarena a quién le había tirado las cartas, y qué le había dicho. “Le tiré a Jey Mammón: se va a poner de novio. A él le gustan los chicos, como más chicos”, asmitió la aritsta. “La carne fresca”, acotó él, sin desmentirlo.

Pero luego de decirlo, ambos se dieron cuenta de la gravedad de sus palabras, e intentaron disimular: “Si. No. Jóvenes, arriba de los 20, ¿no? Aclaremos”, se atajó Nazarena.

“Si, por supuesto, un saludo a DJ Memo”, respondió irónicamente Jey Mammón, haciendo referencia al integrante de Los Wachiturros que para esa época había sido acusado de abuso. “La carne fresca, legal”, agregó.

Volviendo a la predicción, explicó: “Ella me dijo que me voy a poner de novio con un tipo grande, pero del medio”, afirmó. Y la panelista dio detalles: “Puede ser un productor, puede ser un conductor, puede ser el dueño de un canal”.

Siguiendo con los comentarios de mal gusto, el músico indicó: “Eso me gusta, me gusta la moneda, que le pueda morder el monedero. ¡Qué bueno un tipo que me mantenga!”

Al llegar el video a las redes, los seguidores de Ángel de Brito reaccionaron indignados. “Y nadie lo venir ahí?”, le consultaron. “Nadie. ¿Nunca te paso?”, respondió el periodista. “Todos fingen demencia menos Ángel”, asegura un usuario. “Todos sabían. Ahora que no se haga el dolobu”, acusa otro.

Pero la mayoría critica la hipocresía de Nazarena, que ahora se hace la sorprendida. “Chanta Naza, quien le puede creer a esta mina de algo así, sabiendo el prontuario que lleva de quilombos”, indican.

Y también se explayan contra Jey Mammón: “Tenía conciencia de lo legal y lo ilegal el violín ese”, puntualizan. Pero muchos piden que no se pierda de vista el tema más serio: la banda de pedófilos. “Una fijación con el sujeto, y el tema de Corazza, mutis por el foro. Y dále con Mammon, ¡Qué intensos¡”, cuestionan.

