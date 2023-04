Dolor y dudas por la muerte de un joven sordo mudo ahogado en el río Arenales

El viernes se conoció el hallazgo de un cuerpo a orillas del río Arenales, por el cual hay dos detenidos y todo es materia de investigación. Pasada 48 horas se conoció la búsqueda de Víctor Serrudo de 32 años, padre de dos adolescentes que había caído al mismo curso de agua que también lamentablemente fue encontrado en la jornada del domingo sin vida por familiares.

Luis Oscar Serrudo, padre del joven fallecido, confirmó que la autopsia revela muerte por ahogamiento sin embargo ellos sospechan que fue golpeado y arrojado al río.

"El certificado de defunción dice, que se cayó y se ahogo, muerte por asfixia de ahogamiento. Mi hermano lo encontró con mi hijo mayor, ellos se metieron al agua, estábamos todos en el río buscándolo con palos y lo encontramos, tocamos el cuerpo y lo sacamos nosotros".

Dolido el hombre relató "Él tiene desarmado el cráneo, el palo estaba ahí en el suelo. Yo le dije a los policías mire con ese lo golpearon. Y hay testigos también, la policía le preguntó a una pareja que estaba ahí, que vio todo. Esta desfigurado, no está verde porque a él lo mataron y lo tiraron al agua, se ahogó por supuesto, pero ya estaba muerto prácticamente, del cerebro ya estaba muerto, rota la cabeza. Golpeada toda la espalda, el cuerpo tiene hinchado, así como si le hubieran pasado un cuchillo, una sierra, una chusa, un ganso, con esos arpones. También había ahí en el lecho un arpón, un fierro puntudo" Todo Salta Noticias.

Además indicó que cuando lo sacaron ya del agua se dieron cuenta que el joven como era sordo mudo tenía indicios de haber sufrido una especie de epilepsia.

"Como que le hubiese agarrado una epilepsia, cayó al suelo y se daba vuelta y como es sordo mudo no podía gritar, empezó a patalear, porque ya la cabeza la tenía desarmada, nuca rota, la frente hundida del grosor del palo tirado ahí, yo le dije a la policía. La pareja de testigo dijo, él no se tiró solo al río, los que lo mataron decían ¡se tiró el mudo! en realidad ellos lo mataron y lo tiraron".

El hombre dijo que no tenía la billetera y habría un detenido "le sacaron la billetera, ahí tenía la tarjeta de débito, SAETA y plata. Ellos mismos, esos dos andaban con él sacando vino con la tarjeta, capaz que saben la clave y por eso han hecho eso para sacarle la billetera, él no es de pleito. Ya tenemos los nombres, supuestamente uno ya esta detenido, que se haga justicia, que no quede impune. Esta desarmado mi hijo".

El joven fue velado en su domicilio en B° San Francisco Solano y hace pocos minutos iba a ser trasladado al cementerio San Antonio de Padua para darle sepultura.