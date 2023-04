Advierten que la inflación va en aumento: Marzo podría superar el 7%

Durante la semana pasada, el INDEC publicó los nuevos índices de pobreza e indigencia en el país. Y hoy, se conoció que, de acuerdo a los relevamientos privados, la inflación del mes pasado se acercó al 7%.

Por este tema, desde InformateSalta, dialogamos con el economista Julio Moreno, quien sostuvo que “viene pesado el tema, y no es fácil bajar la inflación”. Indicó que este 7% significa que va en aumento y no va decreciendo, como había planeado el ministro de Economía, Sergio Massa.

“Con esta inflación tampoco podemos hablar de reactivación. El Gobierno está contento porque hubo reactivación en varios rubros, pero la pobreza sigue subiendo, entonces hay algo que no funciona y no cierra”, explicó.

“La pobreza sigue. El ingreso per cápita no aumentó y con la inflación que hay va a haber cada vez más pobreza. No aumentan la cantidad de empresas, los jóvenes hasta 18 años son los más castigados y por eso se quiere ir del país”, sostuvo.

En este punto resaltó que es importante ver cuáles son las consecuencias y a atacar a la inflación: “hay que ver el tema del déficit fiscal y la cotización del dólar, que tiene que ajustarse a la sociedad”.

“Hay muchos parches que no le hacen bien a la economía. Son medidas para llegar a octubre, no más”

Dijo que si no se aumentan los sueldos a medida que se aumentan los precios, empieza un proceso de recesión y aquí explicó que existen dos tipos: de oferta y demanda. “Hoy la recesión que tenemos es de oferta, nadie quiere aumentar más la producción porque no sabe qué va a pasar después”, sostuvo.

“El empresario está bastante cauteloso. Se están negociando el tema de Precios Cuidados. Mantener precios por 3 o 4 meses es una locura, no cierra para nada. No es un problema de decir "solamente vamos a renegociar aumentos de sueldos o paritarias", tiene que haber un plan grande, general y de ahí definir”, finalizó.