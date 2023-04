Le robaron la casa a la familia de Lorena Cardozo

Mientras la familia de Lorena Cardozo, mujer asesinada en inmediaciones del Vertedero San Javier, reclama justicia por el atroz hecho, debe denunciar otro hecho de inseguridad que los tiene que víctimas. Es que el domingo por la noche les robaron lo poco que tenían en una precaria vivienda en el Asentamiento San Javier.

De acuerdo a Salta12, Cardozo sostuvo que con su grupo familiar no tiene donde vivir y que desde el crimen de su hija, junto a su esposa, 9 hijos e hijas, y la nieta, hija de la víctima, tuvieron que refugiarse en la casa de sus consuegros en otro barrio ya que sufrieron situaciones de hostigamiento, amenazas e intentos de agresión.

"Me robaron todo, no quiero vivir más ahí porque ya me hicieron mucho daño. Primero encontré asesinada a mi hija, después me robaron todo, hasta un tacho, la ropa de los niños, zapatillas, televisores, cubiertos, garrafa. Tengo solo tres chapas en el domicilio. Me siento muy triste. Ya no sé qué pensar. No tengo dónde vivir. Tengo miedo de dejar a mi señora sola, tengo miedo de que les pase algo a algunos de mis hijos", dijo el hombre atravesado por innumerables emociones.

El padre de Alejandra dijo que por un vecino se enteró que le habían robado el domingo por la noche, fue a ver y verificó esa situación. Hizo la denuncia en la policía, intervino Criminalística, y dijo que lo tuvieron hasta las 4 de la madrugada del lunes en el lugar y no le sirvió de nada, porque pese a que contó sus sospechas sobre quienes podrían haberle robado y una casa donde venden drogas a la que podrían haber llevado sus cosas, el personal policial se negó a efectuar un allanamiento "por falta de la orden de un juez".

El pasado 8 de marzo mientras marchaban pidiendo justicia, un grupo de personas ingresaron a la casa del hermano de la joven y también tiraron la entrada de la vivienda de su padre y su madre en el asentamiento San Javier. Esa vez no les robaron, sin embargo, cuando la familia fue a ver qué pasaba, un grupo de personas con problemas de adicciones, intentó agredirlos con "cuchillos, palos y hierros".

No podemos volver a nuestras casas por lo que pasó y por las constantes amenazas", expresó en aquel momento Melisa Viveros, cuñada de la víctima.

Por último destacó que necesita ayuda para encontrar un lugar donde vivir tranquilo con su familia, quiere "ver si alguna gente me puede alquilar, o prestarme o que pueda hacer de cuidador. No quiero seguir en ese barrio. Estoy con miedo de que les pase algo a mis hijas o a mis hijos"