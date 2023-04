¡Salta la sigue rompiendo! Mistika Reech ganó Los 8 escalones

“Es una mezcla de todo un poco. Todavía no puedo creer, estoy sin voz”, empezó contando Pablo Ezequiel, quien le da vida a Mistika Reech hace mucho tiempo y es muy querido por todos los salteños.

En el programa, contó que sus papás sufrieron un accidente de tránsito hace dos semanas, producto del cual su mamá perdió la vida y su papá tuvo que ser hospitalizado y tiene quebrada 5 costillas.

“Lo que viví en el programa fue muy lindo porque en este momento estoy atravesado por todos lados. Es una mezcla de nostalgia, alegría, cansancio físico y emocional. Me llega en un momento de mi vida raro, pero viene a darme fuerzas para poder continuar”, dijo en diálogo con InformateSalta.

Dijo que está recibiendo mucho cariño y sintió que recibió un abrazo enorme de todo el mundo, de todo el país y eso lo ayuda a que todo sea más llevadero. “Esto es como un empujón, fueron semanas muy difíciles y de un momento a otro la vida te cambia”, agregó.

Ayer entonces ganó $2.000.000 y hoy vuelvo a concursar por 2 millones más, y así hasta que pierda. “Hoy la veo complicada. La semana pasada ya sabía que iba a estar entonces eso me dio tiempo a estudiar, pero de un día a otro es un poco más complejo”, explicó entre risas.

Le consultamos cómo llegó a participar de este programa y contó que un amigo suyo se enteró que estaba pasando un momento difícil y quiso aportar su granito de arena y distraerlo, entonces lo inscribió. “Ahí me llamaron de la producción del canal, yo les dije que no porque no me sentía bien, me volvieron a insistir, mi familia me impulsó a ir y me animé y me vine”, relató.

Con mucha emoción y la voz entrecortada, contó que vivió un momento mágico: “yo tenía puesto el perfume de mi mamá y yo sentía que el aire me pegaba en el pecho y yo olía su perfume”, y le agradeció a su mamá que la lleva en el corazón siempre y lo ayuda desde el cielo.

Para finalizar añadió que con el dinero hará un viaje con toda su familia a la playa, tal como su mamá lo estaba organizando y ahí dejará sus cenizas.