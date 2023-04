Motociclista chocó y terminó debajo de un colectivo

Antes de las 9 de la mañana un motociclista identificado como Jorge Luis Agustín Castro de uno 28 años fue embestido por un colectivo del corredor 8A en la esquina de Jujuy y Mendoza.

Desde el lugar, se pudo conocer que la motocicleta circulaba por calle Mendoza de Oeste a Este mientras el colectivo lo hacía de Norte a Sur por avenida Jujuy cargado con pasajeros. Aparentemente, uno de los dos conductores no respetó la señalización del semáforo.

El joven motociclista tras el impacto quedó bajo la unidad de transporte y fue trasladado por SAMEC al hospital San Bernardo con politraumatismo no registrándose ningún otro lesionado. El chofer de colectivo permanece en la unidad a la espera del dosaje.

Mateo Arias, el chofer dijo por Multivisión "Yo venía con pasajeros, me dan el semáforo en verde empiezo a salir despacito cuando veo que viene la moto, freno y se resbaló el muchacho e impacta. Pasó en rojo, venía con casco. No pasó nada, llevaba poca gente, no es hora pico".