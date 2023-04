Caso Fátima Cardozo: ¿cuál es la situación del detenido?

Siguen las novedades en torno al doloroso fallecimiento de la oficial de Policía Fátima Cardozo, quien pereció la semana pasada luego de ser embestida cuando realizaba un operativo de control vehicular en la avenida Paraguay de la ciudad de Salta, donde un borracho al volante la colisionó.

Tras su último adiós y el dolor que no abandona a la sociedad salteña, ¿cuál es la situación del imputado por su muerte? Vale enfatizar que en las últimas horas se complicó luego que la acusación en su contra pasó a homicidio agravado, según lo que informó el Ministerio Público Fiscal.

La ampliación contra este sujeto la resolvió el fiscal penal 1 de la Unidad de Graven Atentados, Leandro Flores. La acusación radica en homicidio agravado por ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza policial, por su función, cargo o condición en perjuicio de Cardozo, y tentativa de homicidio agravado por ser cometido en perjuicio de un miembro de la fuerza policial, por su función, cargo o condición en perjuicio de otro efectivo policial que se encontraba prestando servicios en el lugar.

El agravante de la acusación se da en el marco de la investigación que se está llevando a cabo, donde a través de nuevos elementos probatorios, se da cuenta que habría intentado atentar contra la vida de otro efectivo de la fuerza, que estaba prestando servicio en el control que se realizaba en avenida Paraguay y que concluyó con el fatal suceso que le costó la vida a la ascendida post-morten oficial.

¿Qué pasará con el acusado? Está previsto que su audiencia de imputación se concrete en los próximos días, posiblemente en la semana entrante, pero hasta entonces permanecerá con prisión preventiva, la cual fue dictada por el Juzgado de Garantía 6 del distrito centro.

Cabe sumar que este sujeto, según trascendió, no era la primera vez que manejaba bajo los efectos del alcohol, pues tenía antecedentes de una condena en 2021. También que le faltaba la Revisión Técnica Obligatoria (RTO), no tenía el comprobante de pago de la patente y no se descartaba su inhabilitación para conducir.

Vale recordar que la oficial Cardozo, tras ser colisionada, fue derivada al hospital San Bernardo. Tras su deceso se ablacionaron varios órganos, mientras que su último adiós se concretó en la Central de la Policía, antes de su entierro en el Cementerio de la Paz, mientras distintas voces llamaron a endurecer las sanciones, normas y castigos contra aquellos borrachos al volante.