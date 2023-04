Desde mayo, colegios privados subirán un 22% las cuotas y se esperan incrementos bimestrales

Padres de alumnos de colegios privados sufrirán otro golpe al bolsillo y es que desde mayo, las cuotas aumentarían en alrededor un 22%. Si bien por los aumentos paritarios, quedaron desfasadas en un 33%, fijaron una cifra menor para que el impacto no sea tan fuerte.

Al respecto, Roberto Suaina, presidente del Consejo Provincial de Educación Católica (COPRODEC), explicó a Somos Salta que la normativa les indica que para los incrementos no deben ver los índices de inflación sino los aumentos salariales que se van firmando por paritarias.

“Nosotros cuando comunicamos la cuota para marzo de este año, lo hicimos a fines de octubre del año pasado, de ahí tuvimos incrementos salariales de noviembre, diciembre, aguinaldo, enero, febrero, marzo y abril. Esto ya lleva acumulado más del 33%, para los padres realmente esto es muy alto, estamos pidiendo a las instituciones del COPRODEC que vean de seguir ajustando, ya no sabemos que, para no llegar a esos valores, porque realmente es preocupante. Ahora si te pegas a la inflación, peor sería, así que prefiero ir mirando grillas salariales y no inflación”, dijo.

En este sentido, detalló que algunos colegios comunicaron ya el aumento en la cuota en abril y otros lo harán en el transcurso de este mes, para empezar a implementarlos en el próximo. “Esperemos que podamos mantener mayo y junio y así bimestralmente irla piloteando. Está muy complicada la situación”, expresó.