Ataque homoodiante: "En Salta el Código Contravencional establece sanciones de prisión"

Luego de que el fin de semana un oficial de Gendarmería intentará ingresar a un boliche jujeño, popular entre el colectivo LGBTIQ+, con un arma de fuego y gritando insultos homoodiantes, InformateSalta dialogó con el delegado del INADI en Salta, Gustavo Farquharson. El funcionario comentó que uno de los aspectos más graves de la situación es que provenga de un oficial de las fuerzas de seguridad, quienes se supone que deben proteger a la población.

"Claramente hay una necesidad de mayor formación, en este caso de personal de fuerza de seguridad. En este caso no pasó nada porque se lo redujo y no pasó nada. Más que homofobia lo llamaría homoodiante, el odio al colectivo LGBTIQ+", sostuvo.

En este sentido continuó diciendo, "esto nos muestra que todavía falta mucho por avanzar, el odio y el desprecio que vive este colectivo, coincide con las denuncias y reclamos que hay ante el INADI".

Afortunadamente en Salta "no recuerdo algo con tanta violencia, pero si han sucedido casos en boliches en los que no se les ha permitido entrar o han sufrido algún trato discriminatorio por la ropa o alegando el derecho de admisión. Hay que aclarar que este derecho de admisión no puede ser discriminatorio, en el caso de un boliche se puede utilizar cuando una persona es violenta pero no por su orientación sexual".

"En Salta hay como una norma que en ciertos lugares algunas personas no van porque hay ciertos parámetros que uno elige no ir, eso está mal. Hay que cambiarlo y es necesario denunciarlo, sabemos que existen muchas de esas situaciones, en los últimos años se lo ha manifestado mucho en redes, pero estos hechos no siempre se manifiestan en denuncias, pero hay que alentar a la denuncia porque permite tener más datos y permite que el estado con sus organismos pueda actuar".

Aunque "son situaciones que uno piensa que no pasan, si lo hacen. En el fondo tiene que ver con la heteronorma, y la hegemonía. Uno cree que ha cambiado porque las personas se cuidan más, hay una idea de que está mal discriminar, pero en lo interno esos estereotipos existen y en los boliche o espacios más libres se dan los hechos".

Se debe recordar que "en Salta el Código Contravencional establece sanciones a locales, boliches o personas, incluso establece días de arresto. Nunca se aplicó porque pocas personas denuncian, pero es importante insistir en el cambio de estas prácticas. Una de las herramientas es la capacitación ".

Tal como dijo Farquharson, el artículo 45 bis del Código Contravencional establece que "será sancionado con arresto de hasta veinte (20) días o multa de hasta veinte (20) días el que discriminare a otro por razones de raza, etnia, género, orientación sexual, edad, religión, ideología, opinión, nacionalidad, caracteres físicos, condición psicofísica, social, económica, o cualquier circunstancia que implique exclusión, restricción o menoscabo".