Electores no binarios, entre el derecho a la participación y su lucha por la igualdad

Luego que se conociera que en Salta hay 13 personas no binarias que votarán en las elecciones provinciales, desde InformateSalta hablamos con Ana Pérez Declercq, quien en febrero de este año decidió realizar el cambio de su DNI, para conocer su experiencia.

En primer lugar, señaló que el número es relativo, pues "tal vez haya muchísimas más personas no binarias que no han hecho su cambio porque no lo quieren hacer". "Es un derecho, no es una obligación cambiarlo", manifestó.

A su vez, volvió a insistir con la necesidad de dejar de lado los estereotipos. "Yo el cambio lo hice porque siento y evidencio que las personas somos personas más allá de la etiqueta y la etiqueta mujer a mí me significaba un peso porque muchas veces significa una generalización o te ven y dicen es mujer y todas las características de estereotipos caen sobre vos", comenzó diciendo.

Esta es una cuestión social, "no pasa solo por el lado de que los hombres te etiqueten sino también las mismas mujeres porque somos de una sociedad formada en el binarismo que nos estipula roles y sentires".

"Fue importante desde mi propia persona romper con este binarismo, yo también fui criada en él pero creo que fue un paso importante romper con lo binario y poder tener mi DNI como persona no binario", continuó para luego comentar que las principales barreras que encontró son "un montón de formularios, desde sacar un pasaje de avión hasta papeles del estado en donde solo está la opción varón – mujer, en el lado más practico".

Se debe recordar que de acuerdo a la Ley Nacional de Identidad de Género "el cambio de DNI es un derecho, no es una obligación cambiarlo" por lo que es una opción para las personas que quieran reflejar su autopercepción.

"Hoy en día tenemos la posibilidad de hacerlo, la verdad es que no están preparadas las personas que te acompañan en el trámite, como no está preparada la docencia, no está preparado el personal de salud, el mensaje más que animar a las personas trans a hacer su cambio yo animaría a la sociedad a que se instruya, que lea la Ley de Identidad de Género y que comencemos a recibir trato digno", finalizó.