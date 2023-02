DNI no binario: “Lo más lindo es vivir la identidad como uno la sienta”

Así lo manifestó Ana Pérez Declercq, directora del Observatorio de Violencia contras las Mujeres, quien días atrás manifestó en sus redes sociales que solicitó el DNI no binario. “La identidad es un proceso, no es algo que se refleja en un DNI necesariamente”, dijo.

En diálogo con InformateSalta, manifestó que es importante que se respeten las identidades más allá de lo que diga un documento, “hay personas que nunca lo cambian. Generalmente se toman los datos de un formulario o del DNI como si fuera la realidad de esa persona y no se interiorizan en cuál es realmente su identidad, solo se dejan llevar por lo que dice el documento”.

Sobre la decisión de solicitar el DNI no binario dijo: “Quería que mi identidad se conozca como una manifestación personal y política al mismo tiempo. Hay gente que no quiere cambiarlo y no tiene la obligación de hacerlo. Hay gente que no lo puede hacer por presiones familiares, construcciones sociales”.

De acuerdo a los datos provisorios del Censo 2022 con el detalle de cuántas personas personas se identifican como no binarias, en Salta, fueron 219, lo que representa el 0,02% del total de la población.

Pérez Declercq analizó que la cifra del censo es cuestionable ya que solo “refleja lo que las personas manifestaron más allá del DNI, es algo que uno manifestó voluntariamente. Hay mujeres trans que marcaron el casillero de mujeres, por lo tanto el censo muestra cuántas mujeres o varones trans hay. Pedí al Registro Civil que me informen cuántas personas pidieron el cambio del DNI pero no dieron la información todavía”.

Respecto al DNI no binario dijo que “ya no me marca como mujer. Está bueno porque en base a esa marca de género me dejaron de hacer regalos que tal vez hubieran sido lindos en mi infancia y me asignaron roles y tareas por el solo hecho de ser mujer. En lo personal, ahora me gusta jugar al futbol, no soy buena pero me divierte. Cuando nació mi hermano le regalaron dos pelotas, lo llevaban a la cancha y le cultivaron el futbol, si a mí de chica me hubiesen incentivado estaría jugando mejor”.

Pérez Declercq recomendó a quienes quieren solicitar el DNI no binario “que no se sientan presionadas o presionados porque son procesos y muchas veces cuando el contexto no ayuda, resguardarse es una opción. Que además de la familia biológica también hay otras personas que estamos en este camino dispuestos a acompañar y que se acerquen a las organizaciones LGTB”.

¿Cómo hacer para solicitar el DNI no binario?

1 - Solicitá la rectificación de tu partida de nacimiento en cualquier Registro Civil.

2 - Elegí el Registro Civil más cercano, dentro de la jurisdicción donde tengas domiclio o sacá turno para un Centro de Documentación Renaper en la app Mi Argentina.

3 - Presentate en la oficina elegida, si es en un Centro de Documentación Renaper con la constancia de turno.

4 - Guardá la constancia de solicitud de trámite y hacé el seguimiento online con tu ID desde aquí.

5 - Cuando va el correo a tu domicilio, recibilo vos o alguien mayor de 18 años con la constancia de solicitud de trámite. Si vas a retiralo a una oficina, presentate con la constancia de solicitud de trámite.