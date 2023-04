Mario es no vidente y necesita trabajar, entre todos podemos ayudarlo

Una vez más InformateSalta apela a los corazones solidarios salteños en busca de conseguirle una fuente laboral a un joven no vidente, Jefe de Familia y que lamentablemente no está percibiendo ninguna ayuda de parte del Estado y necesita una fuente de ingresos económicos.

Mario vive en zona Norte y es Masajista profesional, a través de esta profesión es que busca salir adelante junto a su familia. Se especializa en masajes relajantes y descontracturantes.

Fue su amiga quien en busca unir fuerzas con los salteños publicó a través de las Redes Sociales y espera como nuestro portal que pueda conseguir pacientes y contención desde el Estado.

Brinda sesiones muy accesibles 30min a $1000.Masajes relajantes y descontracturantes. Su Cel:3875016499.