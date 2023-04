Bettina Romero: “Demostré que puedo gobernar en tiempo de crisis y pude sacar adelante a la Ciudad”

Durante la mañana de hoy, los candidatos de la lista que encabeza Guillermo Durand Cornejo, brindaron un desayuno en Patio San Francisco, donde hablaron con la prensa y contaron algunas de sus propuestas.

En el lugar estuvo presente la intendenta de la Ciudad de Salta, Bettina Romero, quien resaltó el “gran equipo que se armó”, y sostuvo que Durand Cornejo, tiene mucha experiencia, amor con la gente y compromiso.

Agradeció haber aceptado ser candidato a Diputado Provincial. “Entendemos que la política es cosa seria, que requiere compromiso, capacidad, y, sobre todo, amor por los salteños”, dijo Romero en diálogo con la prensa.

“En estos dos años, plena pandemia, quizás la crisis mas dura que nos tocó vivir, había que tomar decisiones y casi nadie de todos estos muchachos que están ocupando un lugar en el Senado, en Diputados y en el Doncejo, me llamaron para preguntarme en qué podían ayudar”, añadió.

Siguió en este tema y dijo que “capaz estaban con miedo y se había tomado muy en serio lo de quedarse en casa. Yo no me quedé en casa, y fui una de las primeras en enfermarme, sin vacunas, y eso es lo que corresponde. Demostré que puedo gobernar en tiempo de crisis y pude sacar adelante a la Ciudad”.

“Los argentinos estamos hartos de las amenazas y de los patoteros que creen que pueden llevarse puestas las normas y que pueden hacer lo que quieras. Necesitamos vivir y convivir con respeto”, agregó.

Campaña sucia

“Yo misma me presenté a la justicia con más de 160 noticias falsas", contó y afirmó que no le preocupa lo que se invente de ella. “Esto evidencia que hay una enorme necesidad de desprestigiarme, quizás les da miedo que yo sí me animé a ir contra las mafias y me animo a gobernar de otra manera. Mis únicos jefes son los 700.000 habitantes. Nosotros hacemos buena política”, sostuvo.