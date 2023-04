Los precios por las nubes, la plata a los salteños ¿les alcanza?

El Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi) dio a conocer los datos de su índice barrial de precios de marzo, el que reveló que una familia salteña necesitó más de 180 mil pesos para no ser pobre.

A partir de esa información, InformateSalta realizó una encuesta callejera para conocer la situación de los salteños y si les alcanza el dinero para poder cubrir sus necesidades básicas. Todos los encuestados coincidieron en que tuvieron que dejar de comprar ciertas cosas.

Al respecto, un hombre aseguró que nunca alcanza y que incluso si se llega a cubrir el monto, las cosas subes todos los días, lo que lo vuelve un círculo vicioso. “Dejé de comprar un montón de cosas, ropa una vez al año, comida se redujo, ibas al super llenabas la heladera y ahora se compra lo necesario, el día a día”, dijo.

Una pareja encuestada, también indicó que dejó de comprar muchas cosas y que hay que medirsepara que la plata alcance hasta fin de mes. “Somos 7, el gasto y las cosas no alcanzan. Hoy por hoy para estar mínimamente bien tenes que tener que tener más de 250 mil pesos, una locura, porque no es nada más la alimentación, es los impuestos, el chico estudia, necesita Internet, el transporte, el vestirse. No es simplemente que le doy de comer, es un conjunto, no se puede lamentablemente”, contaron.

Además, otro encuestado, padre de 3 niños, manifestó que se complica muchísimo el día a día, sin embargo, intentó tomarse como humor lo que está pasando. “¿Qué viene abajo del pobre?”, bromeó.

Finalmente, detalló que al ser independiente se hace aún más cuesta arriba. “Todos los días suben las cosas, no alcanza. Se necesitan 280, 300 mil fácil. En comida nada más, al mediodía se gasta 5 mil pesos”, expresó.