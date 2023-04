Un goleador estrella argentino quiso ponerle “Lionela” a su hija y la respuesta de su mujer no fue lo que esperaba

Germán Cano, delantero del Fluminense, vive un momento soñado como uno de los máximos goleadores en actividad, con números similares a Erling Haaland y Kylian Mbappé. Sin embargo, la gran efectividad dentro de la cancha no parece tener rebote en su propio hogar, ya que su propuesta de ponerle ‘Lionela’ a su hija no tuvo mucha aceptación por parte su esposa.

Cano contó que durante el Mundial de Qatar su mujer quedó embarazada y tuvo la loca idea de llamar a su hija ‘Lionela’ a modo de homenaje de Lionel Messi y Antonela Roccuzzo. El tema es que más allá de su emoción por la Copa del Mundo, a su esposa no le gusto mucho la idea.

“A mi hija le quiero poner Lionela: ‘Lio’ por Messi y ‘Nela’ por Antonela. Sería un lindo homenaje”, señaló el futbolista en una entrevista.

Sin embargo, cuando los periodistas le preguntaron acerca de la opinión de su mujer sobre el tema, señaló: “Todavía no me dieron el aval. Mi mujer me hace caras, me dice ‘no me cierra’ o ‘no lo veo fuerte’”, indicó el delantero con una sonrisa pícara.

Quién es Germán Cano, el goleador argentino del momento

Germán Cano es argentino, tiene 35 años y es ídolo total en Fluminense Con apenas tres goles en el fútbol argentino entre Lanús y Chacarita (también pasó por Colón y no anotó), hoy es el máximo goleador a nivel mundial entre 2022 y 2023, incluso por encima de estrellas como Mbappé, Haaland y Benzemá.

“Creo que el éxito me llegó un poco de grande y lo estoy disfrutando muchísimo. No me llama la atención Boca o River. Estamos muy cómodos con mi familia en Río de Janeiro. Me quedan tres años de contrato acá y no creo que vuelva a Argentina”, destacó Cano en declaraciones recientes a D-Sports Radio.

El delantero nunca fue convocado al seleccionado argentino y sabe que será difícil a los 35 años, sobre todo porque Lionel Scaloni tiene un plantel armado con jugadores importantes en el puesto como Julián Alvarez, Lautaro Martínez y Giovani Simeone. ‘’A mí nunca nadie me llamó, yo estoy muy tranquilo y yo trabajo para mi club”, aclaró.



Germán Cano: máximo goleador mundial desde enero de 2022

Germán Cano es el máximo goleador en el mundo desde el 1 de enero de 2022. El podio lo completan Mbappé y Haaland con siete y ocho goles menos.

Germán Cano 62 goles.

Kylian Mbappé 55 goles.

Erling Haaland 54 goles.

Gustavo Bergson: 49 goles.

Karim Benzemá: 49 goles.

Robert Lewandowski: 47 goles.



La carrera de Germán Cano: 272 goles

El delantero formado en las inferiores de Lanús empezó a escribir su historia con goles en el Deportivo Pereira de Colombia. Fue su primera experiencia afuera del país y anotó 10. Luego, pasó por Nacional de Paraguay y explotó futbolísticamente en Independiente de Medellín con 129 goles en dos etapas entre 2012 y 2019. En medio anduvo por México y convirtió 21 goles entre Pachuca y León.

Su segunda etapa en Colombia, en el DIM, fue la que le abrió las puertas grandes del fútbol brasileño. Primero en el Vasco Da Gama donde anotó 43 goles entre 2020 y 2021, y ahora en el Fluminense donde lleva 62 goles entre 2022 y 2023. Un verdadero “asesino” del área. /TN