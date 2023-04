Lo desalojan después de 20 años por su hijo discapacitado: “No tenemos donde ir a vivir”

Roberto Gramajo, por muchos conocidos como el “profe”, es periodista deportivo, papá de Carlos, un joven con discapacidad y paciente psiquiátrico y hoy atraviesa un momento muy difícil. Recibió una orden para desalojar el departamento que alquila hace 23 años y aunque muchos pueden creer que es por falta de pago, la realidad es otra, muy diferente.

En su cuenta de Twitter, escribió un extenso hilo en el que cuenta que toda la situación se desencadenó por los episodios violentos que protagoniza su hijo, los cuales repercuten en la vida de los vecinos.

“No voy a negar nada de lo que ellos digan porque la pasan muy mal, a pesar de nuestro esfuerzo. Insulta a vecinos con palabras terribles. En las redes sociales igual, a cualquier amigo de amigo. Llama a mis trabajos solo para insultar y así he perdido varios empleos. Nada de nada ha resultado”, expresó.

En este sentido, detalló que junto a la madre del joven deambularon por todo el país y también por otros países para tratarlo, y pese a estar medicado, nunca le resultaron los psicofármacos que le recetan. “En lo único q voy a desmentir a vecinos es q Carlitos no esté medicado”, aclaró.

En este hilo voy a contar mi historia personal pesada por la que ya no se so vale la pena seguir viviendo. Frustrado, cansado y sin ganas de seguir estando aquí. Llegó la notificación de desalojo del dpto. q alquilo hace 23 años. Falta de pago? NO. Les cuento pic.twitter.com/1ZHK5zdP4A — Roberto Gramajo (@robertogramajo) April 24, 2023

Asimismo, aseguró que por sus dos profesiones trabaja todo el día, pero muchas veces no puede ingresar a su casa porque su hijo se pone detrás de la puerta y no lo deja ingresar. Ni él, ni su madre lo pueden controlar, y no solo reciben insultos, sino también golpes físicos. “Hoy nos desalojan. No tenemos donde ir a vivir. Seguramente viviremos en el parque San Martin o en la calle porque nadie nos quiere alquilar. Seguramente vieron videos que subieron los vecinos de hechos que realmente pasaron y pasan. No son falsos. Lo que sí es falso, es que no nos ocupamos”, manifestó.

Roberto contó que, pese a su trabajo como periodista, nunca recibió una pauta ni tampoco pidió nunca una casa, por ello es que alquila hace más de 20 años. Explicó que se inscribió en el Instituto Provincial de la Vivienda (IPV) hace 29 años, pero nunca ingresó ni siquiera a los sorteos.

“Podría haber usado alguna influencia, pero no soy así. Hoy estoy desesperado. Sin ganas de nada. Con preocupación por saber que va a ser de nosotros. Y si me ven por el parque es porque estaremos viviendo ahí, ante la imposibilidad de conseguir con algo”, indicó.

Finalmente, cerró la publicación pidiendo a quienes lean que la retuiteen para que su situación se conozca y además pidió disculpas a sus vecinos.