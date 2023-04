La construcción complicada con la suba del dólar: “No sabemos que precio tenemos de nada”

El dólar blue sufrió una fuerte suba durante esta semana y si bien hoy hubo una baja, la realidad es que la incertidumbre sigue reinando en todos los rubros. La construcción también siente los cimbronazos de la moneda extranjera.

Al respecto, el presidente de la Cámara de la Construcción, Juan Carlos Segura, aseguró que el PVC, cemento, acero, aluminio y el cobre de los cables, los cinco principales elementos que utiliza el sector se vieron afectados. “Estos elementos acompañan la escalada del dólar, en estos momentos no sabemos que precio tenemos de nada”, dijo a Somos Salta.

En este sentido, aclaró que los corralones no dejaron de vender, sino que tomaron algunas medidas como la suspensión de la venta en cuenta corriente o sólo con efectivo o valores a 30 días. “Al cortarse ese tipo de financiación, a las empresas nos perjudica un poco por el hecho de que nosotros dependemos, los que ejecutamos obras públicas, del pago del Estado”, expresó.

Asimismo, subrayó que en el caso de la obra pública se incrementó hasta un 80% en los últimos dos años, pero lamentablemente también se ven afectadas por la situación. “El problema es que los precios, como la mayoría de los sistemas de redeterminación lo fija la Nación, no acompañan la inflación. Sumado a que a veces de producen algunas demoras en los pagos y que también perjudique porque nosotros tenemos que emitir valores a 30, 60, 90 días a veces y al suspendernos la cadena de cheques, no podemos comprar materiales. Eso, en algún momento, va a terminar afectando a la obra, sumado a que no estamos cobrando porque el Estado nacional no le transfiere los fondos a la provincia, nos perjudica también de una manera muy grande”, explicó.