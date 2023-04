“Voy a trabajar por la educación y el trabajo, estoy viendo como transformamos vidas”

El presidente de la Universidad Provincial de Administración, Tecnología y Oficios y candidato a diputado por el frente Vamos Salta, Carlos Morello, pasó por el micrófono de radio CNN Salta y contó cuáles serán sus prioridades si la gente lo elige.

“Estoy convencido de que hay que acompañar a Gustavo (Sáenz) en los próximos cuatro años, siempre desde la proposición y control, es el rol del legislador ya sea oficialista u opositor. Muchas veces desde la oposición no se realiza el trabajo de control ni de la sugerencia, veo que siempre hay un rol destructivo de critica permanente sin un plan alternativo”, analizó.

Morello destacó la capacidad de Sáenz de tener una visión amplia, “yo no lo acompañé en su inicio, no era parte de su equipo y me ha convocado en un rol importantísimo. Esa amplitud de criterio ha permitido que quienes estábamos en una verada contraria empezáramos a aportar porque vimos que había un proyecto de provincia. Esta amplitud logra consensos y es lo que se necesita en la política.”

Respecto a cuáles serán sus prioridades como legislador, Morello dijo que trabajará fundamentalmente “por la educación para el trabajo porque estoy viendo como estamos transformando vidas. Venimos trabajando con los salteños hace muchos años, no aparecemos recién dos semanas antes de las elecciones prometiendo cosas sino que podemos mostrar lo que venimos haciendo desde la UPATECO y en los distintos barrios de salta con una impresionante red de trabajo social que construimos durante 20 años”.