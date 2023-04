"Quiero dar más sonrisas", el objetivo de Camila Spears tras su internación

Tras el episodio de violencia que habría vivido y por el que permaneció tiempo internada, la humorista Camila Spears sigue adelante con su recuperación mientras se prepara para regresar a sus shows, asegurando que es su intención devolver con sonrisas el apoyo y el acompañamiento que recibió de la sociedad salteña.

Así lo dijo en la entrevista que mantuvo con FM Capital, donde primeramente señaló que tras la internación, mantiene su meta de compartir alegrías, que es la misión que siente que tiene en su vida. “Es diferente mi situación con el mundo, es lindo lo que me está pasando gracias al público, estoy en vida gracias al público que me pidió volver, no irme de esta vida”, manifestó.

Asimismo extendió su gratitud a las muestras de apoyo que recibe a diario. “Doy gracias al Señor y a la Virgen, estoy gracias a ellos aquí, veo los mensajes en mis redes sociales y digo ¡guau Camila, lo que estás haciendo es por el bien, para eso viniste a este mundo, con esta luz tengo que seguir!”, autoreflexionó.

Sobre su situación, dijo que sigue recuperándose y que de a poco va recordando detalles del episodio de violencia que la mantuvo internada en estado delicado. “De a poquito mi cerebro va recordando, pero recuerda más todo lo anterior”, comentó no sin antes comentar que “fui una tonta, tenía miedo y me quedaba callada, no quería ser mala, quería que otra persona brille y sea igual que yo”.

No obstante contó que, para adelante, prometió que va a retribuir los ánimos con diversión. “Todos los días vuelvo al mismo lugar, que es la risa, vine a este mundo a sacar una sonrisa, siempre muestro esto a la gente, vine a recibir esto y a darlo de nuevo, quiero dar más energía y sonrisas”, concluyó.

“No se queden atrás, no se queden calladas, si tienen alguna situación hay que decirla, hablarla”