Camila Spears declaró en la justicia: “Me quisieron matar”

A casi tres meses del violento episodio en el que resultó gravemente herida y debió ser hospitalizada, Camila Spears dio hoy su versión de los hechos en sede judicial. Lo hizo muy conmovida por todo lo que vivió.

En diálogo con InformateSalta, aseguró que está mucho mejor de salud y siempre yendo para adelante. “Lo importante acá era ir para adelante con todo el pensamiento, con todo lo que tengo en mi corazón, en mi cabeza, era volver con esa verdad que es muy importante”, dijo.

Sobre como se desarrolló la audiencia, aseguró que se sintió muy acompañada y pidió disculpas por mostrarse con lágrimas en el rostro. “Siempre han visto a una trans riendo y dándole buena energía a todos, este mundo nos da a todas un momento desde ese lado, y a mí me lo han dado desde un lado muy fuerte, me han querido matar. A todas les digo, a las chicas trans, a las mujeres les digo, por favor, no se callen, vayan adelante, digan, que nadie tenga la fuerza”, expresó.

En este sentido, indicó que se presentó hoy porque necesita que se haga justicia. “Para eso estoy hoy acá, necesito que se haga justicia por mí y a mi lado también hacer justicia a muchas otras chicas trans, es importantísimo”, manifestó.

Además, dejó un mensaje a todas las víctimas de violencia. “Si tenes alguna cuestión, te pegaron, te molestaron, te gritan, te sacan de lado, te hacen menos, hablá, decilo, no te quedes callada, siempre con la verdad adelante. Es increíble, pero ya que he decidido ser mujer, he traído toda la energía con eso, porque hay muchas mujeres que están necesitando la fuerza, así que se los digo desde adentro, fuerza, fuerza y cabeza que no falta, díganlo, vayan a la justicia, háganse ver, no se queden atrás”, señaló.

En este sentido, su abogado defensor, Fidel Ahuerma, explicó que Camila pudo contar todo lo que le sucedió ese trágico día y a partir de ello la causa avanzará. “En virtud de la declaración de ella vamos a ver que medidas tomamos, pero seguramente vamos a solicitar de nuevo la detención del señor, que cese la prisión domiciliaria con la cual se vio beneficiada el imputado. Se está tramitando un recurso de apelación, está en el Tribunal de Impugnación analizándose y ellos van a resolver la situación del beneficio de domiciliaria que tiene el imputado”, aseveró.

Por su parte, Luciana Módica, de la dirección de Promoción de Género, estuvo presente también para acompañarla. “Me parece que es una mujer muy valiente, muy fuerte, un día más en una jornada importante, acompañando, sobre todo y esperando que se haga justicia”, afirmó.

Finalmente, reforzó el mensaje de Camila en cuanto a la importancia de que las víctimas de violencia denuncien. “Hay organismo tanto desde el Estado, como las organizaciones sociales que están dispuestas a acompañar estas situaciones. No están solas, somos una red de muchas mujeres que nos estamos acompañando. Sobre todo ahora esperamos que se haga justicia”, concluyó.