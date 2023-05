Juárez: "En la política no todas las mujeres son tan sororas con sus congéneres”

En la última entrega del ciclo televisivo SinVueltas de InformateSalta, conversamos con Mónica Juárez, actual diputada provincial que va por su reelección.

Luego de charlar sobre su rol como madre junto a la periodista Lula Masciarelli, la legisladora se definió como periodista de vocación: “Después de que la gente me eligió como diputada, dejé todo lo que estaba referido a los medios porque sentía que le tenía que dar de verdad un 100%. Para mí, no era “una changuita” de medio tiempo, era algo que yo tenía que darle mi 100%. Cuando ya pude manejar mejor mis tiempos, cuando pude encontrarme más en este trabajo legislativo, recién ahí pude priorizar un poquito algo de lo que sentía y la psicóloga me mandó hacer tele. Me dijo, “tenés que buscar otra vez algo que sea tu espacio de confort y por eso volví a la tele, a hacer Lo que no dije en Multivisión”.

"Para mí, ser diputada no es una changuita de medio tiempo. Hay que dar el 100%."

Seguidamente, la entrevistada se expresó con respecto a lo que fue su primera experiencia en la política: “Yo le di mucho, pero también la satisfacción de poder decirle a la gente que yo cumplí. Yo llegué hace 3 años, era una total outsider, alguien que no venía de la política y pudo hacer en la política. Eso de que yo reclamaba desde afuera, que no veía que se hicieran las cosas que yo creía que se necesitaban hacer. Yo sí las pude hacer. Llegué con un proyecto muy claro, “Primera Oportunidad Laboral” es un proyecto que todo lo que fue legislativo ya está y está a punto de que se promulgue. El Ejecutivo ha trabajado un montón, también, para que sea una realidad. Así que, pasaditas las elecciones, yo entiendo que ya los chicos van a poder entrar una de las pestañas del “iddi” y van a poder inscribirse”, aseguró.

Además, se explayó sobre cómo se genera ese trabajo: “Nosotros hicimos un programa específico para los chicos de 18 a 30 años, donde también tienen algo muy especial las empresas, porque una parte esa remuneración que se le pagaría a los chicos la Provincia se hace cargo y otra parte las empresas que quieran darle ese primer esa primera oportunidad a los chicos. La verdad que haber llegado con un proyecto tan claro y que a los 3 años y pico ya sea realidad, es un montón. No hubiera sido posible sin un gobernador como Gustavo que se puso a las 10 en eso y la peleó al lado mío. Así que fue nuestro proyecto de campaña, como decimos siempre, y los dos cumplimos”.

"Hice bien las cosas y hay buenos compañeros que me ayudan a seguir creciendo en este camino.”

Al continuar repasando las redes de la diputada, le consultamos sobre los proyectos destacados en los que trabajó: “Asperger es un proyecto que está ahora esperando ser promulgado por el Ejecutivo. Deudor Alimentario ha sido un proyecto que la verdad me llenó el corazón. Poder hacer algo puntual por esas mamás que hacen dobles esfuerzos, por toda la sociedad que nos merecemos los lugares de poder, de toma de decisiones, las personas moralmente aptas. Y, sobre todo, priorizando los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Ese es un proyecto que me da mucho orgullo poder decir que he trabajado. Hemos trabajado también para la adhesión a la Ley Nacional Oncopediátrica. Yo creo que mis proyectos tienen un tinte social bastante fuerte. Me encuentro mucho más cómoda ahí, pero también me encuentro con muchas necesidades desde lo social. Entonces, cuando hablamos de mis proyectos, siempre tienen ese tinte. En caso de renovar la banca, quiero hacer un proyecto, un programa, así como está Primer Oportunidad Laboral para las mamás sostén de familia. Es una constante en estos tres años haberme podido encontrar con tantas historias y es un poco ver reflejada mi propia historia, cuando mi mamá y yo éramos sólo las dos. Poder encontrar, también, esta sensación de que las mujeres no se sientan vulneradas. Así que trabajamos, o quiero trabajar si la gente me acompaña con su con su voto el 14, para poder seguir haciendo leyes con este tinte”, declaró Mónica.

"En la política, no todas las mujeres son tan sororas y tan amables con otras mujeres."

Para cerrar el programa, la legisladora fue consultada si considera un privilegio poder representar al género femenino en la política. A lo que nuestra invitada declaró: “Es una pregunta capciosa. No sé si es un privilegio, yo creo mucho en las capacidades y creo que si bien estoy muy honrada de encabezar una lista y estoy muy feliz por eso. También creo que hay que trabajar para que todas las mujeres podamos mostrar las capacidades que tenemos. Voy a decir una frase un poco chocante y polémica, pero yo siento que no todas las mujeres representan esa sororidad que por ahí en campaña se dice. Yo cuando traté Deudor Alimentario me costó mucho porque eran mujeres las que se oponían. Es decir que, no es que es una cuestión sorora todo el tiempo. Así que yo, polémica quizás, pero te puedo contar de que mi experiencia en la política es que no todas las mujeres son tan sororas y tan amables con otras mujeres. Por eso yo insisto en buscar la representatividad de qué mujeres querés representar cuando llegás a estos lugares. Más allá de que sí, me siento muy honrada encabezar una lista y también muy acompañada. Para mí es un gusto que diputadas como Gladys Paredes del departamento San Martín hoy estén trabajando en mi campaña aquí en Capital. El diputado Cañizares de Cachi haga lo suyo, también acompañándome en una candidatura. Eso habla de que hice bien las cosas y que hay buenos compañeros que me están ayudando a seguir creciendo en este camino”, fueron las palabras de la diputada Mónica Juárez para cerrar el encuentro.