Federico Hanne: "Hay una gran brecha entre la política y la gente"

El consultor político Federico Hanne fue entrevistado por el periodista José Zambrano, en el programa Informate en la Noche producido por InformateSalta en la pantalla de MultivisiónFederal. Durante el ciclo, Hanne se refirió al panorama electoral del próximo 14 de mayo.

"Hay una gran apatía y una brecha que se agranda cada día más entre la política y la gente eso hace que haya menos participación", comenzó diciendo Hanne que no dudó en agregar: "Si hoy tenés tanta variedad y tanta afluencia a los cargos políticos de gente que es reconocida tenés que preguntarte ¿Qué le pasa al político que no genera expectativas?, y el segundo ¿Por qué no trabajan durante los años para tener conocimiento?.

"Hay que ver que está pasando desde el punto de la persona que quiere un cargo político pero no tiene conocimiento, al que no conocen no lo votan", continuó.

En este sentido no negó que sea complejo sentarse a hablarle de política a la gente "y que no te cambie de canal".

Elecciones del 14 de mayo

Respecto a lo que serán las elecciones provinciales del próximo 14 de mayo, Hanne sostuvo que desde su punto de vista gana de forma cómoda la reelección de Gustavo Sáenz: "Creo que la diferencia entre el gobernador y el segundo va a ser del 20%".

Mientras, la oposición transita una situación complicada porque: "Creo que hay procesos que se dieron, incluso a nivel nacional, en el que pudieron armar puntos interesantes. Claramente lo que hubo es que en la oposición nunca hubo un buen candidato".

Respecto a lo que sucederá en el municipio, "creo que es una elección claramente resuelta para Emiliano Durand".