Rial contó el episodio místico que vivió mientras sufría el infarto en Colombia

Jorge Rial asustó a toda su familia tras padecer un problema cardíaco en Colombia, donde viajó en compañía de una amiga a quien muchos en realidad señalaron como su nueva pareja. En una conversación con su hija Morena, que viajó de urgencia a Bogotá con su hermana Rocío, detalló que vivió un episodio místico mientras sufría el infarto y la dejó en shock.

“Mi papá me contó que escuchaba la voz de mi hijo mientras le sucedía todo”, detalló la mediática en diálogo con LAM, donde también reconoció que se imaginó el peor panorama cuando él le envió un mensaje avisándole que estaba internado.

“Dijo que no nos preocupáramos, que estaba bien, pero pensé que se moría. Subimos al avión y mi papá estaba intubado. No sabíamos qué podía pasar. Fueron seis horas de viaje caóticas. Cuando llegamos nos comunicamos, nos dijeron que se encontraba estable y que iban a tratar de extubarlo. Así fue”, sostuvo. Por último, habló de la promesa que les hizo el conductor. “Voy a salir adelante”, les aseguró el ex Intrusos.



Morena Rial acompaña a su papá en la recuperación. (Foto: Instagram/@rialjorge)

La salud de Jorge Rial

El sábado por la noche se conoció que Jorge Rial fue internado de urgencia en Colombia por un cuadro cardiovascular. Horas después, Ángel de Brito confirmó que se trató de un infarto agudo del miocardio. “Taquicardia ventricular. Se reanimó, se intubó. Cateterismo cardíaco y ahora está estable. A la espera de su evolución”, escribió en un tuit.

Además, señaló: “Lo más complicado fue la taquicardia ventricular que lo lleva al paro cardíaco (es una de las causas de muerte súbita). Es una de las arritmias más graves”. Guillermo Capuya, el médico de cabecera del periodista, agregó que Rial le envió un mensaje antes del dramático episodio: “Me dijo que se sintió mal a la noche, que tenía un dolor en el pecho”.



Jorge Rial está internado en una clínica, donde lo acompañan Morena y Rocío. (Foto: Instagram /moreerial)

Jorge ya se encuentra mejor, aunque continúa internado en una clínica privada de Bogotá, donde lo acompañan sus dos hijas. Todavía no se sabe cuándo regresará a la Argentina, pero el conductor de LAM dejó entrever que no será en lo inmediato.



Jorge Rial se encuentra estable. (Foto: Captura C5N). /TN