Sáenz: "Mi mejor campaña es todos los días resolver problemas”

En la recta final de cara a las elecciones del próximo 14 de mayo, el gobernador de la provincia y candidato a renovar su cargo, Gustavo Sáenz, en Telefé Salta, aseguró que “su mejor campaña es todos los días resolver problemas”, y agregó que “la gente espera que el gobernador haga, muestre lo que hizo y que diga qué es lo que va a hacer”.

En ese marco, apuntó contra los dirigentes de la oposición que no acompañaron en los momentos difíciles que atravesó la provincia, y se dedicaron a criticar desde la comodidad de su hogar. “Mientras yo estaba recorriendo los centros de salud, tratando de resolver la mortalidad infantil en el norte, la pandemia, los incendios, la sequía al lado de la gente cuando no tenía agua, la oposición estaba sentada en su casa mirando como espectadores”, sostuvo.

Consultado sobre la campaña, Sáenz reclamó que le gustaría escuchar más de propuestas. “Hay muchos candidatos que lo único que hacen es hablar mal de mí, no hablan de lo que van a hacer, no dicen que tienen. No dicen lo que hicieron cuando estuvieron, porque hay muchos de los candidatos que ya estuvieron y tuvieron la posibilidad de hacer muchas cosas de las que hoy critican”, expresó.

Además, dijo que lo que lo distingue de los otros candidatos es su cercanía con la gente, el ocuparse y preocuparse por los problemas. “Yo creo que la sensibilidad social y el compromiso es fundamental, la humildad y la sencillez es fundamental. Yo soy de aquellos que estoy convencido de que la soberbia es el mal de todos los políticos. Soy un convencido que el poder, la gente te lo presta para que lo administres y después te lo quita cuando entiende que es necesario que así sea”.

“Nunca le pedí a nadie que me venga a levantar la mano, nunca me colgué de la pollera ni del saco de nadie, yo busco el respaldo de los salteños”

Sobre los ejes de su gestión, destacó todo lo hecho en materia de obra pública. “Fueron tres años muy difíciles, en el peor momento de la crisis económica que vive el país, tenemos la tranquilidad de que tenemos más de 2.000 obras distribuidas con un criterio absolutamente federal en toda la provincia”, sostuvo.

Entre las principales obras, destacó la Circunvalación Noroeste, que en los próximos días ya va a empezar a funcionar; los trabajos de ampliación en el hospital San Bernardo, la ciudad judicial de Orán, el Centro de Convenciones en Cafayate, la remodelación del Aeropuerto, entre tantas otras.

“El sueño que tenemos es tener una Salta mejor, una Salta que crezca, una Salta productiva, una Salta con obras, con las mismas oportunidades para todos”

En relación a Salud, destacó la inauguración en Orán, Cafayate y Tartagal de un centro de diálisis y de oncología para que los vecinos no tengan que trasladarse hasta Salta. “Estamos federalizando la salud también”, manifestó.

También destacó el trabajo hecho para paliar la sequía. “Estamos haciendo más de 18 pozos de agua en distintos lugares para que no sea solamente el Itiyuro el que abastezca de agua a Aguaray, a Mosconi y a Tartagal. "Casi el 80% está abastecido por agua que es de lluvia. Entonces estamos logrando conseguir desmitificar para siempre los pozos de agua que nunca se hicieron".

Asimismo, dijo que continuará defendiendo al norte y luchando contra las asimetrías en el país. “Cuando nos juntamos con los gobernadores del NOA y el NEA, defiendo lo que hay que defender, reclamando por la tarifa, el tema del combustible, critico las injusticias que hay con el norte y los privilegios que hay con el centro del país y no me importa quién gobierne”.

Consultado sobre los reclamos de personal de salud en el norte, dijo que “hay cosas que podemos resolver que tienen que ver con el ámbito provincial, y otras que no porque tienen que ver con modificar leyes a nivel nacional". “Vamos a buscar una solución dentro del diálogo y el consenso, una solución que no perjudique a la provincia y que pueda darles una solución a ellos”.

En relación a la inseguridad, dijo que están trabajando para crear mayor cantidad de unidades regionales, sumar cámaras, personal policial, a la vez que agregó su preocupación por la situación de frontera, falta de empleo, inflación, y demás.

Por último, se refirió a las candidaturas de Emiliano Durand y Bettina Romero a la intendencia dentro de su frente y sostuvo que “le hace bien al espacio tener la posibilidad de demostrar que tenemos opciones”.