Estacionamiento medido en las escuelas, buscan excepciones para padres de alumnos

Durante las manifestaciones de la sesión ordinaria del Concejo Deliberante, la edil Carolina Am adelantó que tomó estado parlamentario un proyecto que busca modificar completamente el estacionamiento medido de la Ciudad de Salta; esta vez pensando en la situación de padres que buscan a sus hijos del colegio.

"Los concejales estamos acá para escuchar a la gente pero también para dar respuestas, es necesario que tengamos la capacidad técnica para poder transformar estas necesidades de los barrios en proyectos que den soluciones", comenzó diciendo la legisladora.

Es por esto que se centró en un proyecto que presentó hace poco tiempo y no prosperó, y es que Carolina Am había planteado que se pueda fraccionar en medias horas el estacionamiento. Esto no se consiguió y la concejal sostuvo: "Sabemos que uno de los principales detractores es el cambio, pero recordemos que en julio está aprobada una propuesta para el aumento que se iría a $130 y sería un problema el cambio. Viendo que no avanza este proyecto propongo al diferente ya que me llegan múltiples quejas".

"Los padres, madres, deben pagar $100 cuando dejan a los chicos o los buscan y esto lo hace inviable para los bolsillos"

Es por esto que, "lo que propone esta ordenanza es liberar del cobro de estacionamiento medido durante 30 minutos en las cuadras donde hubiera instituciones durante el horario de ingreso y egreso. Esta es la propuesta que traigo ahora", finalizó.