Pablo Martel desmintió que será el nuevo técnico de Central Norte

Lo que parecía un hecho de que Pablo Martel sería el nuevo técnico Cuervo, se dilató en las últimas horas ya que el entrenador santiagueño salió a aclarar en sus redes sociales que todavía ningún dirigente se comunicó con él, ni con su entorno para agarrar el conjunto Azabache tras la partida de Víctor López.

Desde InformateSalta dialogamos con Martel que actualmente no está dirigiendo ningún club, y tuvo su último paso por Chaco For Ever, equipo que milita la Primera Nacional. El ex técnico Santo desmintió rotundamente que desde la dirigencia Azabache se comunicaron con él y que cree que no lo van hacer ya que les rechazó propuestas en dos ocasiones.

Por otro lado aclaró que tiene pensado quedarse en su provincia natal a dirigir y, en caso de salir de Santiago del Estero, prefiere que sea una oferta de algún equipo de Primera Nacional. Con respecto a su afinidad con Juventud tras dirigir la temporada pasada seria otra razón por la que la dirigencia del Cuervo no contrataría sus servicios.