Baltasar Lara Gros: “Hay una gran desaprobación de la gestión municipal actual”

El espacio de Baltasar Lara Gros se consolida como una de las principales fuerzas opositoras a la gestión de Pablo González en el municipio de Orán. En diálogo con Voces Críticas habló sobre los proyectos para el 2023.

“La verdad es que logramos armar un verdadero equipo de trabajo, junto a Juan Cruz Curá que es candidato a senador, a David Taranto que es candidato a diputado, con el gobernador Gustavo Sáenz y cada uno de los candidatos a concejales, donde realmente estamos haciendo un gran trabajo de llegar con nuestra propuesta a cada uno de los vecinos, a cada uno de los rincones de la ciudad de Orán donde realmente hay mucho interés”.

Asimismo, Baltasar Lara Gros expresó: “Hay una gran desaprobación de la gestión municipal actual, la gente quiere buscar nuevas respuestas, nuevos caminos y nosotros realmente, a través de una propuesta de estar más cerca del vecino, de la modernización, de trabajar por todo lo que tenga que ver con loteos sociales y extensión de todo lo vinculado al territorio de la ciudad y trabajar por el desarrollo de Orán, hemos captado mucho la atención de los vecinos”.

Al ser consultado acerca de qué es lo que necesita Orán en este momento detalló: “Uno cuando recorre los barrios y habla con los vecinos ve que hay una gran cantidad de necesidades. La principal queja es la falta de prestación de servicios públicos municipales en los distintos barrios, todo lo que tenga que ver con el alumbrado público, la recolección de residuos, la falta de planificación de extensión territorial de la ciudad para poder darle un lugar donde vivir a un montón de familias que no encuentran un lugar y muchas veces ven en los asentamientos una salida que creemos que no es la correcta y que no apoyamos”.

En este mismo orden agregó: “Por otro lado, todo lo que tenga que ver con buscar un desarrollo productivo de generación de empleo, un desarrollo del sector agropecuario, buscar consolidar todo lo que tenga que ver con el acceso a nuevas tecnologías por parte de los estudiantes. Yo creo que esos son los principales reclamos de la gente”.

En relación a cómo le gustaría trabajar sostuvo: “En las reuniones que planteamos con la gente estamos llevando estas propuestas de soluciones, el diagnóstico lo tenemos todo y lo que nosotros tenemos que llevar es soluciones posibles, realizables y que realmente las podamos cumplir, ese es el principal objetivo. Con todo lo que tenga que ver con los servicios públicos, hemos hablado hasta con muchos empleados municipales donde nos cuentan la falta de insumos, la falta de interés por resolver esos problemas por parte de quienes toman las decisiones y es por eso que hemos hablado con ellos, hemos hablado con muchos vecinos y la idea de trabajar en que la prioridad dentro del municipio sea la prioridad de la gente, la prioridad de la gente no es tener la fiesta de fin de semana en la plaza principal, como hoy se gasta una gran partida presupuestaria en eso, sino que las partidas presupuestarias vayan a la prestación de servicios básicos, todo lo que la gente paga de tasas de alumbrado, tasas de recolección, vayan a la alumbrada y la recolección y no se gasten en otra cosa”.

“Tenemos una planificación territorial en cuanto al trabajo con conjunto con la provincia para poder desarrollar los loteos sociales, darle a tierras que son habitables servicios públicos básicos de agua, luz y cloaca para que la gente pueda tener un lugar donde vivir y tener una extensión territorial planificada en la ciudad de Orán”.