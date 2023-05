Una nueva silla de ruedas para Matías, la cadena de favores que le cambió la vida

El programa “Cadena de favores” se hizo eco de la situación que atravesaba Matías Acosta, un niño de 12 años que asiste a la Escuela Sargento Cabral de Villa Mitre. Su silla de ruedas estaba en pésimas condiciones y le entregaron una nueva que le permitirá mejorar su calidad de vida notablemente.

El momento de la entrega fue presenciado por Todo Salta Noticias y en las imágenes se puede la emoción tanto del nene como de Isabel, su mamá. “Estoy contento con la silla nueva. Estuve un mes con una silla que no sirve pero me aguantó mucho y le agradezco mucho por el trabajo que hicieron. Esa silla me lastimaba, me cortaba las uñas, todo”, expresó el pequeño con una enorme sonrisa en sus labios.

En tanto, su madre, quien no pudo contener las lágrimas de emoción, aseguró que todo se logró gracias a la gestión que hizo la vicedirectora de la institución. “Mi hijo ahora está contento, sin lastimarse su manito. Emocionadísima estoy, dificultad para caminar tiene pero su alegría es su silla. Es mi único bebé. Es el que me alegra mis días, me alegra mis noches cuando estoy triste, por el salgo siempre a trabajar, por el siempre busco la fuerza que se necesita día a día. No me esperaba, salgo de trabajar, me llamó la vice y me dijo que había una sorpresa para Matías”, dijo.

Por su parte, Gustavo Franceschi, candidato a diputado y quien consiguió la silla de ruedas, aseguró que desde que tomaron conocimiento de la situación de Matías se pusieron manos a la obra para conseguirla.

“La política no es mala, es buena si la sabes usar para bien. En este caso, movimos, golpeamos puertas y logramos obtener lo que queremos para que Matías pueda cambiar su realidad y calidad de vida”, manifestó.